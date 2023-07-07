The Guardian: полиция завершила дело об избиении Бритни Спирс

Полиция Лас-Вегаса сообщила, что расследование дела об избиении Бритни Спирс завершено. Против директора по безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио Сперс» Дамиана Смита, который якобы ударил певицу, «не будет выдвинуто никаких обвинений».
«Бритни Спирс подала заявление с обвинением в избиении. Департамент полиции Лас-Вегаса заявил, что расследование завершено и обвинения не будут выдвинуты. На видео с камер наблюдения видно, как Спирс непреднамеренно ударила себя по лицу после того, как ее руку оттолкнули от Виктора Вембаньяма», — пишет
Ранее Бритни Спирс заявила, что ее ударила охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма, когда певица попыталась сфотографироваться со спортсменом. По словам певицы, от удара у нее слетели очки, а сама она чуть не упала.
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