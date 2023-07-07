07 июля 2023

The Guardian: полиция завершила дело об избиении Бритни Спирс

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По словам полиции, Бритни Спирс случайно ударила себя по лицу
По словам полиции, Бритни Спирс случайно ударила себя по лицу

Полиция Лас-Вегаса сообщила, что расследование дела об избиении Бритни Спирс завершено. Против директора по безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио Сперс» Дамиана Смита, который якобы ударил певицу, «не будет выдвинуто никаких обвинений».

«Бритни Спирс подала заявление с обвинением в избиении. Департамент полиции Лас-Вегаса заявил, что расследование завершено и обвинения не будут выдвинуты. На видео с камер наблюдения видно, как Спирс непреднамеренно ударила себя по лицу после того, как ее руку оттолкнули от Виктора Вембаньяма», — пишет The Guardian, ссылаясь на полицию.

Ранее Бритни Спирс заявила, что ее ударила охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма, когда певица попыталась сфотографироваться со спортсменом. По словам певицы, от удара у нее слетели очки, а сама она чуть не упала.

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Полиция Лас-Вегаса сообщила, что расследование дела об избиении Бритни Спирс завершено. Против директора по безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио Сперс» Дамиана Смита, который якобы ударил певицу, «не будет выдвинуто никаких обвинений». «Бритни Спирс подала заявление с обвинением в избиении. Департамент полиции Лас-Вегаса заявил, что расследование завершено и обвинения не будут выдвинуты. На видео с камер наблюдения видно, как Спирс непреднамеренно ударила себя по лицу после того, как ее руку оттолкнули от Виктора Вембаньяма», — пишет The Guardian, ссылаясь на полицию. Ранее Бритни Спирс заявила, что ее ударила охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма, когда певица попыталась сфотографироваться со спортсменом. По словам певицы, от удара у нее слетели очки, а сама она чуть не упала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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