TMZ: в США расследуют дело об избиении Бритни Спирс

07 июля 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Бритни Спирс ударили по лицу, уточняет TMZ Фото: EPA / TASS В Лас-Вегасе расследуют дело об избиении американской певицы Бритни Спирс. Отмечается, что ее ударила охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма, когда певица попыталась сфотографироваться со спортсменом. «Я узнала спортсмена [Вембаньяма] в вестибюле своего отеля, когда направлялась на ужин. <…> Я решила подойти к нему, <…> я похлопала его по плечу, [чтобы сфотографироваться], чтобы привлечь его внимание. <…> Затем его охрана ударила меня по лицу, не оглядываясь, на глазах у толпы», — рассказала Бритни Спирс в интервью таблоиду TMZ. Певица уточнила, что от удара у нее слетели очки, а сама она чуть не упала. Полиция завела уголовное дело по факту происшествия, отмечается, что дело может быть передано окружному прокурору. Источники из полиции заявляют, что нападавший уже опознан. Это директор по безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио Сперс» Дамиан Смит, за который выступает Виктор Вембаньяма. После происшествия Смит подошел к Бритни Спирс и извинился, передает Sport24 . Инцидент произошел вечером 5 июля в ресторане Catch. Ранее сообщалось о нестабильном состоянии Бритни Спирс, из-за которого певица вынуждена принимать соответствующие препараты, передают «Дни.ру».

В Лас-Вегасе расследуют дело об избиении американской певицы Бритни Спирс. Отмечается, что ее ударила охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма, когда певица попыталась сфотографироваться со спортсменом. «Я узнала спортсмена [Вембаньяма] в вестибюле своего отеля, когда направлялась на ужин. <…> Я решила подойти к нему, <…> я похлопала его по плечу, [чтобы сфотографироваться], чтобы привлечь его внимание. <…> Затем его охрана ударила меня по лицу, не оглядываясь, на глазах у толпы», — рассказала Бритни Спирс в интервью таблоиду TMZ. Певица уточнила, что от удара у нее слетели очки, а сама она чуть не упала. Полиция завела уголовное дело по факту происшествия, отмечается, что дело может быть передано окружному прокурору. Источники из полиции заявляют, что нападавший уже опознан. Это директор по безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио Сперс» Дамиан Смит, за который выступает Виктор Вембаньяма. После происшествия Смит подошел к Бритни Спирс и извинился, передает Sport24. Инцидент произошел вечером 5 июля в ресторане Catch. Ранее сообщалось о нестабильном состоянии Бритни Спирс, из-за которого певица вынуждена принимать соответствующие препараты, передают «Дни.ру».