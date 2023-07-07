На Тургояке из-за отдыхающих случился пожар

08 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Причиной пожара могли стать отдыхающие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Пожар произошел на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщили отдыхающие, которые заметили дым. Площадь возгорания составила 0,1 гектара, сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области. «На территории Тургоякского лесничества произошел пожар, площадь которого составила 0,1 гектара. Над его ликвидацией работали пять человек и одна единица техники», — рассказали URA.RU в ГУ лесами. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности отдыхающими. Аналогичные возгорания уже случались в этом сезоне. В мае в национальном парке «Зигальга» от непотушенного костра, оставленного сплавщиками, начался крупный пожар. За несколько дней выгорело больше тысячи гектаров леса.

Пожар произошел на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщили отдыхающие, которые заметили дым. Площадь возгорания составила 0,1 гектара, сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области. «На территории Тургоякского лесничества произошел пожар, площадь которого составила 0,1 гектара. Над его ликвидацией работали пять человек и одна единица техники», — рассказали URA.RU в ГУ лесами. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности отдыхающими. Аналогичные возгорания уже случались в этом сезоне. В мае в национальном парке «Зигальга» от непотушенного костра, оставленного сплавщиками, начался крупный пожар. За несколько дней выгорело больше тысячи гектаров леса.