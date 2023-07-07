На Тургояке из-за отдыхающих случился пожар

Пожар произошел на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщили отдыхающие, которые заметили дым. Площадь возгорания составила 0,1 гектара, сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.
«На территории Тургоякского лесничества произошел пожар, площадь которого составила 0,1 гектара. Над его ликвидацией работали пять человек и одна единица техники», — рассказали URA.RU в ГУ лесами.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности отдыхающими. Аналогичные возгорания уже случались в этом сезоне. В мае в национальном парке «Зигальга» от непотушенного костра, оставленного сплавщиками, начался крупный пожар. За несколько дней выгорело больше тысячи гектаров леса.
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