07 июля 2023

На Тургояке из-за отдыхающих случился пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Причиной пожара могли стать отдыхающие Фото:
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Пожар произошел на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщили отдыхающие, которые заметили дым. Площадь возгорания составила 0,1 гектара, сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.

«На территории Тургоякского лесничества произошел пожар, площадь которого составила 0,1 гектара. Над его ликвидацией работали пять человек и одна единица техники», — рассказали URA.RU в ГУ лесами.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности отдыхающими. Аналогичные возгорания уже случались в этом сезоне. В мае в национальном парке «Зигальга» от непотушенного костра, оставленного сплавщиками, начался крупный пожар. За несколько дней выгорело больше тысячи гектаров леса.

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Пожар произошел на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщили отдыхающие, которые заметили дым. Площадь возгорания составила 0,1 гектара, сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области. «На территории Тургоякского лесничества произошел пожар, площадь которого составила 0,1 гектара. Над его ликвидацией работали пять человек и одна единица техники», — рассказали URA.RU в ГУ лесами. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности отдыхающими. Аналогичные возгорания уже случались в этом сезоне. В мае в национальном парке «Зигальга» от непотушенного костра, оставленного сплавщиками, начался крупный пожар. За несколько дней выгорело больше тысячи гектаров леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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