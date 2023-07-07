Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной посетил праздник Сабантуй. Мероприятие проходило в деревне Норкино Аргаяшского района.
«Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе. И мы, естественно, приглашаем друзей. Я очень рад, что сегодня здесь с нами наши друзья из Башкортостана и Татарстана. Приехало большое количество людей, которые с нами вместе отмечают Сабантуй», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба.
В мероприятии принимали участие представители 19 муниципалитетов региона, а также Екатеринбурга, республик Татарстан и Башкортостан. Впервые в рамках праздника прошел областной конкурс на лучших мастера и мастерицу.
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