07 июля 2023

Челябинский губернатор Текслер с супругой приехал на Сабантуй. Фото

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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер поблагодарил аграриев за успешную посевную кампанию Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной посетил праздник Сабантуй. Мероприятие проходило в деревне Норкино Аргаяшского района.

«Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе. И мы, естественно, приглашаем друзей. Я очень рад, что сегодня здесь с нами наши друзья из Башкортостана и Татарстана. Приехало большое количество людей, которые с нами вместе отмечают Сабантуй», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба.

В мероприятии принимали участие представители 19 муниципалитетов региона, а также Екатеринбурга, республик Татарстан и Башкортостан. Впервые в рамках праздника прошел областной конкурс на лучших мастера и мастерицу.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной посетил праздник Сабантуй. Мероприятие проходило в деревне Норкино Аргаяшского района. «Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе. И мы, естественно, приглашаем друзей. Я очень рад, что сегодня здесь с нами наши друзья из Башкортостана и Татарстана. Приехало большое количество людей, которые с нами вместе отмечают Сабантуй», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. В мероприятии принимали участие представители 19 муниципалитетов региона, а также Екатеринбурга, республик Татарстан и Башкортостан. Впервые в рамках праздника прошел областной конкурс на лучших мастера и мастерицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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