Челябинский губернатор Текслер с супругой приехал на Сабантуй. Фото

08 июля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поблагодарил аграриев за успешную посевную кампанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной посетил праздник Сабантуй. Мероприятие проходило в деревне Норкино Аргаяшского района. «Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе. И мы, естественно, приглашаем друзей. Я очень рад, что сегодня здесь с нами наши друзья из Башкортостана и Татарстана. Приехало большое количество людей, которые с нами вместе отмечают Сабантуй», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. В мероприятии принимали участие представители 19 муниципалитетов региона, а также Екатеринбурга, республик Татарстан и Башкортостан. Впервые в рамках праздника прошел областной конкурс на лучших мастера и мастерицу. Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной посетил праздник Сабантуй. Мероприятие проходило в деревне Норкино Аргаяшского района. «Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе. И мы, естественно, приглашаем друзей. Я очень рад, что сегодня здесь с нами наши друзья из Башкортостана и Татарстана. Приехало большое количество людей, которые с нами вместе отмечают Сабантуй», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. В мероприятии принимали участие представители 19 муниципалитетов региона, а также Екатеринбурга, республик Татарстан и Башкортостан. Впервые в рамках праздника прошел областной конкурс на лучших мастера и мастерицу.