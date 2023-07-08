На Украине объяснили, в чем кроется мощь кассетных боеприпасов Украинский военэксперт Ступак назвал кассетные боеприпасы мощнее стандартных артиллерийских 09 июля 2023 в 04:27 Размер текста - 17 + Зона поражения кассетными бомбами измеряется сотнями квадратных метров, заявил Ступак Фото: Army Sgt. John Schoebel / U.S. Department of Defense Кассетные боеприпасы, отправленные США на Украину, мощнее стандартных артиллерийских. Об этом заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. «Один кластерный боеприпас по эффективности поражения равен 10 классическим стандартным артиллерийским боеприпасам. То есть вместо того, чтобы стрелять несколькими боеприпасами подряд, достаточно одного», — передает слова Ступака украинский телеканал FREEДОМ. Эксперт уточнил, что зона поражения кассетными бомбами измеряется сотнями квадратных метров. Также он отметил, что процент несрабатывания этих снарядов намного меньше, чем российских. Кассетные бомбы запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения. Несмотря на это, 7 июля США объявили, что передадут Украине эти боеприпасы. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США планируют выбирать наиболее качественные бомбы для ВСУ. По его словам, при отборе будут учитываться последняя информация об их испытаниях. Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Вашингтон отправил это опасное оружие на Украину из-за неудач в контрнаступлении ВСУ. Кассетные боеприпасы, отправленные США на Украину, мощнее стандартных артиллерийских. Об этом заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. «Один кластерный боеприпас по эффективности поражения равен 10 классическим стандартным артиллерийским боеприпасам. То есть вместо того, чтобы стрелять несколькими боеприпасами подряд, достаточно одного», — передает слова Ступака украинский телеканал FREEДОМ. Эксперт уточнил, что зона поражения кассетными бомбами измеряется сотнями квадратных метров. Также он отметил, что процент несрабатывания этих снарядов намного меньше, чем российских. Кассетные бомбы запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения. Несмотря на это, 7 июля США объявили, что передадут Украине эти боеприпасы. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США планируют выбирать наиболее качественные бомбы для ВСУ. По его словам, при отборе будут учитываться последняя информация об их испытаниях. Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Вашингтон отправил это опасное оружие на Украину из-за неудач в контрнаступлении ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям