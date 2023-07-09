Также Рыльская сообщила, что 36 многодетных семей получили бесплатные земельные участки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске снесут семь многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 10 июля мэру Наталье Котовой сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Под снос идет многоквартирный дом по улице Гидрострой 11, срок 30 дней, контракт заключен. Еще по двум зданиям готовят проекты. По четырем многоквартирным домам документы под снос подготовлены, идет поиск подрядчиков», — сообщила Рыльская.

Также замглавы города отметила, в Челябинске с начала 2023 года многодетным семьям было выделено 36 земельных участков. Еще 40 многодетных семей предпочли получить за земли социальные выплаты взамен земель.