09 июля 2023

В Челябинске снесут семь многоквартирных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс на включение в кадровый резерв на должность главного архитектора города. Челябинск, рыльская надежда
Также Рыльская сообщила, что 36 многодетных семей получили бесплатные земельные участки Фото:

В Челябинске снесут семь многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 10 июля мэру Наталье Котовой сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Под снос идет многоквартирный дом по улице Гидрострой 11, срок 30 дней, контракт заключен. Еще по двум зданиям готовят проекты. По четырем многоквартирным домам документы под снос подготовлены, идет поиск подрядчиков», — сообщила Рыльская.

Также замглавы города отметила, в Челябинске с начала 2023 года многодетным семьям было выделено 36 земельных участков. Еще 40 многодетных семей предпочли получить за земли социальные выплаты взамен земель.

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В Челябинске снесут семь многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 10 июля мэру Наталье Котовой сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Под снос идет многоквартирный дом по улице Гидрострой 11, срок 30 дней, контракт заключен. Еще по двум зданиям готовят проекты. По четырем многоквартирным домам документы под снос подготовлены, идет поиск подрядчиков», — сообщила Рыльская. Также замглавы города отметила, в Челябинске с начала 2023 года многодетным семьям было выделено 36 земельных участков. Еще 40 многодетных семей предпочли получить за земли социальные выплаты взамен земель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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