Могилы на березниковском кладбище регулярно подвергаются нападениям вандалов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) неизвестные пытались поджечь могилы с надгробиями. Об этом в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» написала местная жительница.

«Пришли на кладбище проверить могилки. На месте обнаружили сожженную нашу могилку и еще одну неподалеку. Не прошло и 2 недель с прошлого посещения», — пишет автор публикации. Также она отметила, что у могилы рядом украли оградку.

В комментариях местные жители принялись сочувствовать автору поста, а также рассказали о подобных случаях вандализма на могилах своих родственников. В основном вандалы раскидывали цветы и и поджигали венки. Один из пользователей предположил, что огонь мог перекинуться на могилы с подожженного пуха.

Могилы на березниковском кладбище регулярно подвергаются нападениям злоумышленников. Так недавно вандалы осквернили могилы участников спецоперации.

Пострадавшее от огня место погребения «ЧП Березники» в vk.com