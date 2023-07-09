09 июля 2023

В Березниках вандалы подожгли могилы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кладбище, ивановское кладбище, некрополь
Могилы на березниковском кладбище регулярно подвергаются нападениям вандалов Фото:

В Березниках (Пермский край) неизвестные пытались поджечь могилы с надгробиями. Об этом в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» написала местная жительница.

«Пришли на кладбище проверить могилки. На месте обнаружили сожженную нашу могилку и еще одну неподалеку. Не прошло и 2 недель с прошлого посещения», — пишет автор публикации. Также она отметила, что у могилы рядом украли оградку.

В комментариях местные жители принялись сочувствовать автору поста, а также рассказали о подобных случаях вандализма на могилах своих родственников. В основном вандалы раскидывали цветы и и поджигали венки. Один из пользователей предположил, что огонь мог перекинуться на могилы с подожженного пуха.

Могилы на березниковском кладбище регулярно подвергаются нападениям злоумышленников. Так недавно вандалы осквернили могилы участников спецоперации.

Пострадавшее от огня место погребения
Пострадавшее от огня место погребения
От пожара пострадала и соседняя могила
От пожара пострадала и соседняя могила

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В Березниках (Пермский край) неизвестные пытались поджечь могилы с надгробиями. Об этом в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» написала местная жительница. «Пришли на кладбище проверить могилки. На месте обнаружили сожженную нашу могилку и еще одну неподалеку. Не прошло и 2 недель с прошлого посещения», — пишет автор публикации. Также она отметила, что у могилы рядом украли оградку. В комментариях местные жители принялись сочувствовать автору поста, а также рассказали о подобных случаях вандализма на могилах своих родственников. В основном вандалы раскидывали цветы и и поджигали венки. Один из пользователей предположил, что огонь мог перекинуться на могилы с подожженного пуха. Могилы на березниковском кладбище регулярно подвергаются нападениям злоумышленников. Так недавно вандалы осквернили могилы участников спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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