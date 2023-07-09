В Березниках (Пермский край) неизвестные пытались поджечь могилы с надгробиями. Об этом в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» написала местная жительница.
«Пришли на кладбище проверить могилки. На месте обнаружили сожженную нашу могилку и еще одну неподалеку. Не прошло и 2 недель с прошлого посещения», — пишет автор публикации. Также она отметила, что у могилы рядом украли оградку.
В комментариях местные жители принялись сочувствовать автору поста, а также рассказали о подобных случаях вандализма на могилах своих родственников. В основном вандалы раскидывали цветы и и поджигали венки. Один из пользователей предположил, что огонь мог перекинуться на могилы с подожженного пуха.
Могилы на березниковском кладбище регулярно подвергаются нападениям злоумышленников. Так недавно вандалы осквернили могилы участников спецоперации.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.