США требовали от Тайваня построить биолабораторию для боевых вирусов

11 июля 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Тайвань подготовил проект строительства лаборатории по указанию США, пишет «Ляньхэ синьвэньван» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти США требовали от Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов. Об этом пишет тайваньское издание «Ляньхэ синьвэньван». Как сообщает издание, в 2022 и 2023 годах кабинет правительства Тайваня провел две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю». Так в ходе собрания в июне 2022 года обсуждалось выдвинутое американским правительством в адрес Тайваня требование начать разработки биологического оружия, сообщает издание, ссылаясь на источники и имеющиеся в его распоряжении стенограммы заседаний. Согласно материалу, в ходе заседания тайваньская сторона указала, что строительство лаборатории является требованием Вашингтона. Как пишет издание, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь держит этот проект на особом счету. Оборонное ведомство острова доложило, что подготовило проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4, а Вашингтон заявил о намерениях направить специалистов для проверки. Ранее стало известно о сотнях биолабораторий США, в том числе и военных, работающих по всему миру, напоминает телеканал 360. Старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU допустил новые провокации Вашингтона, связанные с химоружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США требовали от Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов. Об этом пишет тайваньское издание «Ляньхэ синьвэньван». Как сообщает издание, в 2022 и 2023 годах кабинет правительства Тайваня провел две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю». Так в ходе собрания в июне 2022 года обсуждалось выдвинутое американским правительством в адрес Тайваня требование начать разработки биологического оружия, сообщает издание, ссылаясь на источники и имеющиеся в его распоряжении стенограммы заседаний. Согласно материалу, в ходе заседания тайваньская сторона указала, что строительство лаборатории является требованием Вашингтона. Как пишет издание, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь держит этот проект на особом счету. Оборонное ведомство острова доложило, что подготовило проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4, а Вашингтон заявил о намерениях направить специалистов для проверки. Ранее стало известно о сотнях биолабораторий США, в том числе и военных, работающих по всему миру, напоминает телеканал 360. Старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU допустил новые провокации Вашингтона, связанные с химоружием.