Пермячка рассказала о группе туристов, пропавшей во время сплава

Пермячка потеряла на сплаве сноху и двух внучек

11 июля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Женщина вместе с сыном два дня ждала родных на берегу родных Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Перми Галина вместе с сыном два дня прождала на берегу Усьвы свою сноху и двух внучек. Родственница женщины вместе с дочерьми семи и 13 лет принимала участие в сплаве в составе группы, пропавшей в Горнозаводском округе. Пермячка рассказала, что в группу среди сплавщиков — заядлые туристы, хорошо знающие друг друга. Ранее они работали на одном заводе. «Мы с сыном планировали забрать сноху и двух внучек с маршрута в поселке Усьва 9 июля. Два дня прождали, а потом связались с МЧС», — рассказала «Комсомольской правде» Галина. По ее словам, женщины, ее внучки очень активные и вместе с родителями «постоянно ходят то на сплавы, то в турпоходы в горы». Они уже не раз сплавлялись по Усьве и другим рекам края. Все, кто находился в пропавшей группе сплавщиков, давно друг друга знают, добавила Галина. Раньше они все вместе работали на одном заводе, но потом жизнь их раскидала по разным местам. Теперь единомышленники встречаются летом на сплавах и в турпоходах. URA.RU рассказывало, что группа туристов из 22 человек среди которых было 11 детей, не вышла в назначенное время к конечной точке. В поиске туристов задействованы спасатели Пермской краевой службы спасения, группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Искать пропавших будут с помощью вертолетов и беспилотников. Помимо этого, в Горнозаводский округ вылетел вертолет МИ-8 санитарной авиации минздрава Пермского края. На его борту два врача. Предположительно, 10 июля туристическую группу видел егерь в районе Грузинского моста. В этом районе имеются сухие пороги протяженностью около семи километров. Катамараны там не проходят, информирует министерство территориальной безопасности Прикамья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми Галина вместе с сыном два дня прождала на берегу Усьвы свою сноху и двух внучек. Родственница женщины вместе с дочерьми семи и 13 лет принимала участие в сплаве в составе группы, пропавшей в Горнозаводском округе. Пермячка рассказала, что в группу среди сплавщиков — заядлые туристы, хорошо знающие друг друга. Ранее они работали на одном заводе. «Мы с сыном планировали забрать сноху и двух внучек с маршрута в поселке Усьва 9 июля. Два дня прождали, а потом связались с МЧС», — рассказала «Комсомольской правде» Галина. По ее словам, женщины, ее внучки очень активные и вместе с родителями «постоянно ходят то на сплавы, то в турпоходы в горы». Они уже не раз сплавлялись по Усьве и другим рекам края. Все, кто находился в пропавшей группе сплавщиков, давно друг друга знают, добавила Галина. Раньше они все вместе работали на одном заводе, но потом жизнь их раскидала по разным местам. Теперь единомышленники встречаются летом на сплавах и в турпоходах. URA.RU рассказывало, что группа туристов из 22 человек среди которых было 11 детей, не вышла в назначенное время к конечной точке. В поиске туристов задействованы спасатели Пермской краевой службы спасения, группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Искать пропавших будут с помощью вертолетов и беспилотников. Помимо этого, в Горнозаводский округ вылетел вертолет МИ-8 санитарной авиации минздрава Пермского края. На его борту два врача. Предположительно, 10 июля туристическую группу видел егерь в районе Грузинского моста. В этом районе имеются сухие пороги протяженностью около семи километров. Катамараны там не проходят, информирует министерство территориальной безопасности Прикамья.