В Курганской области передумали запускать авиарейсы до Екатеринбурга

Курганские власти передумали запускать авиарейсы до Екатеринбурга из-за того, что по данному направлению ходит достаточное количество другого транспорта. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.
«В текущем году мы рассматривали и говорили о направлении в Екатеринбург. Но, оценив ситуацию, решили, что до Свердловской области достаточно средств передвижения с помощью железнодорожного и автобусного транспорта», — рассказал Ковалев правительственному изданию «Новый мир».
Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники обсуждают появление авиарейсов до Екатеринбурга. О новом возможном направлении заявлял глава региона Вадим Шумков в феврале 2023 года. Также сообщалось, что власти планируют запустить в следующем году рейсы из Кургана до Махачкалы.
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