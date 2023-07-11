В Курганской области передумали запускать авиарейсы до Екатеринбурга

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Курганские власти передумали запускать авиасообщение с Екатеринбургом Фото:

Курганские власти передумали запускать авиарейсы до Екатеринбурга из-за того, что по данному направлению ходит достаточное количество другого транспорта. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

«В текущем году мы рассматривали и говорили о направлении в Екатеринбург. Но, оценив ситуацию, решили, что до Свердловской области достаточно средств передвижения с помощью железнодорожного и автобусного транспорта», — рассказал Ковалев правительственному изданию «Новый мир».

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники обсуждают появление авиарейсов до Екатеринбурга. О новом возможном направлении заявлял глава региона Вадим Шумков в феврале 2023 года. Также сообщалось, что власти планируют запустить в следующем году рейсы из Кургана до Махачкалы.

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Курганские власти передумали запускать авиарейсы до Екатеринбурга из-за того, что по данному направлению ходит достаточное количество другого транспорта. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. «В текущем году мы рассматривали и говорили о направлении в Екатеринбург. Но, оценив ситуацию, решили, что до Свердловской области достаточно средств передвижения с помощью железнодорожного и автобусного транспорта», — рассказал Ковалев правительственному изданию «Новый мир». Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники обсуждают появление авиарейсов до Екатеринбурга. О новом возможном направлении заявлял глава региона Вадим Шумков в феврале 2023 года. Также сообщалось, что власти планируют запустить в следующем году рейсы из Кургана до Махачкалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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