Пермяки могут путешествовать по краю, не выезжая из города

12 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Погрузиться в виртуальную реальность Пермского края можно до 4 августа (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми VR-выставка позволила ее посетителям путешествовать по всему краю, не выезжая из города. С помощью технологии виртуальной реальности любой может мгновенно перенестись в Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, архитектурный музей «Хохловка» или другую точку притяжения туристов в Прикамье. Необычная экспозиция заработала в доме народного творчества «Губерния». «Экспозиция представляет уникальный шанс увидеть в одном месте наиболее красивые и значимые достопримечательности Пермского края. Каждая картина демонстрирует уникальное изображение одной из достопримечательностей, таких как Кунгурские ледяные пещеры, Усьвинские столбы, Каменный город, Пермские ворота, Пермская картинная галерея, музей под открытым небом „Хохловка“», — говорится в описании проекта на портале «Яндекс.Афиша». На выставке можно не только посмотреть, но и узнать историю и интересные факты о каждой достопримечательности. В этом поможет аудиоэкскурсия с уникальными звуковыми эффектами. Экспозиция будет работать до 4 августа.

В Перми VR-выставка позволила ее посетителям путешествовать по всему краю, не выезжая из города. С помощью технологии виртуальной реальности любой может мгновенно перенестись в Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, архитектурный музей «Хохловка» или другую точку притяжения туристов в Прикамье. Необычная экспозиция заработала в доме народного творчества «Губерния». «Экспозиция представляет уникальный шанс увидеть в одном месте наиболее красивые и значимые достопримечательности Пермского края. Каждая картина демонстрирует уникальное изображение одной из достопримечательностей, таких как Кунгурские ледяные пещеры, Усьвинские столбы, Каменный город, Пермские ворота, Пермская картинная галерея, музей под открытым небом „Хохловка“», — говорится в описании проекта на портале «Яндекс.Афиша». На выставке можно не только посмотреть, но и узнать историю и интересные факты о каждой достопримечательности. В этом поможет аудиоэкскурсия с уникальными звуковыми эффектами. Экспозиция будет работать до 4 августа.