На нефтеперерабатывающем предприятии в Дзержинске произошел взрыв. Видео

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Пожарные ликвидируют последствия взрыва на территории «СИБУР-Нефтехим» Фото:

В Нижегородской области (Дзержинск) произошел взрыв на территории нефтегазохимической компании «СИБУР-Нефтехим». К нему привела разгерметизация установки.

«Информация о возгорании [в Дзержинске] поступила в 14:05. <…> Люди заявили о пожаре на Автозаводском шоссе [неподалеку от территории компании „СИБУР-Нефтехим“]», — передает управление МЧС по Нижегородской области. Их сообщения приводит нижегородское СМИ NewsNN.ru. Кроме того, авторы telegram-канала 112 передают, что взрыв произошел в ходе разгерметизации установки. О пострадавших не сообщается.

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В Нижегородской области (Дзержинск) произошел взрыв на территории нефтегазохимической компании «СИБУР-Нефтехим». К нему привела разгерметизация установки. «Информация о возгорании [в Дзержинске] поступила в 14:05. <…> Люди заявили о пожаре на Автозаводском шоссе [неподалеку от территории компании „СИБУР-Нефтехим“]», — передает управление МЧС по Нижегородской области. Их сообщения приводит нижегородское СМИ NewsNN.ru. Кроме того, авторы telegram-канала 112 передают, что взрыв произошел в ходе разгерметизации установки. О пострадавших не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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