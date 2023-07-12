В Нижегородской области (Дзержинск) произошел взрыв на территории нефтегазохимической компании «СИБУР-Нефтехим». К нему привела разгерметизация установки.
«Информация о возгорании [в Дзержинске] поступила в 14:05. <…> Люди заявили о пожаре на Автозаводском шоссе [неподалеку от территории компании „СИБУР-Нефтехим“]», — передает управление МЧС по Нижегородской области. Их сообщения приводитнижегородское СМИ NewsNN.ru. Кроме того, авторы telegram-канала 112 передают, что взрыв произошел в ходе разгерметизации установки. О пострадавших не сообщается.
В Нижегородской области (Дзержинск) произошел взрыв на территории нефтегазохимической компании «СИБУР-Нефтехим». К нему привела разгерметизация установки. «Информация о возгорании [в Дзержинске] поступила в 14:05. <…> Люди заявили о пожаре на Автозаводском шоссе [неподалеку от территории компании „СИБУР-Нефтехим“]», — передает управление МЧС по Нижегородской области. Их сообщения приводит нижегородское СМИ NewsNN.ru. Кроме того, авторы telegram-канала 112 передают, что взрыв произошел в ходе разгерметизации установки. О пострадавших не сообщается.