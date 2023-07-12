Участок дороги перекроют с 10:00 до 13:00
В Ашинском районе Челябинской области 13 июля перекроют трассу М5 «Урал». О том, что ограничения продлятся с 10:00 до 13:00, URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал».
«На участке с 1565 по 1576 километр дороги М5 „Урал“ в Ашинском районе закрывается движение. Ограничения продлятся с 10:00 до 13:00 13 июля», — уточнили в Упдоре.
Причиной ограничения стали буровзрывные работы в целях реконструкции. Объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим можно только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен. Перекрытие проводится еженедельно по четвергам.
Участок перекрывают еженедельно по четвергам
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