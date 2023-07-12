12 июля 2023

В Челябинской области на четыре часа перекроют трассу М5. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодорога М5. Челябинск, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Участок дороги перекроют с 10:00 до 13:00 Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 13 июля перекроют трассу М5 «Урал». О том, что ограничения продлятся с 10:00 до 13:00, URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал».

«На участке с 1565 по 1576 километр дороги М5 „Урал“ в Ашинском районе закрывается движение. Ограничения продлятся с 10:00 до 13:00 13 июля», — уточнили в Упдоре.

Причиной ограничения стали буровзрывные работы в целях реконструкции. Объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим можно только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен. Перекрытие проводится еженедельно по четвергам.

Участок перекрывают еженедельно по четвергам
Участок перекрывают еженедельно по четвергам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ашинском районе Челябинской области 13 июля перекроют трассу М5 «Урал». О том, что ограничения продлятся с 10:00 до 13:00, URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал». «На участке с 1565 по 1576 километр дороги М5 „Урал“ в Ашинском районе закрывается движение. Ограничения продлятся с 10:00 до 13:00 13 июля», — уточнили в Упдоре. Причиной ограничения стали буровзрывные работы в целях реконструкции. Объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим можно только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен. Перекрытие проводится еженедельно по четвергам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...