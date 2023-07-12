В Челябинской области на четыре часа перекроют трассу М5. Карта

13 июля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Участок дороги перекроют с 10:00 до 13:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области 13 июля перекроют трассу М5 «Урал». О том, что ограничения продлятся с 10:00 до 13:00, URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал». «На участке с 1565 по 1576 километр дороги М5 „Урал“ в Ашинском районе закрывается движение. Ограничения продлятся с 10:00 до 13:00 13 июля», — уточнили в Упдоре. Причиной ограничения стали буровзрывные работы в целях реконструкции. Объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим можно только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен. Перекрытие проводится еженедельно по четвергам. Участок перекрывают еженедельно по четвергам карта: сервис «Яндекс.Карты»

В Ашинском районе Челябинской области 13 июля перекроют трассу М5 «Урал». О том, что ограничения продлятся с 10:00 до 13:00, URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал». «На участке с 1565 по 1576 километр дороги М5 „Урал“ в Ашинском районе закрывается движение. Ограничения продлятся с 10:00 до 13:00 13 июля», — уточнили в Упдоре. Причиной ограничения стали буровзрывные работы в целях реконструкции. Объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим можно только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен. Перекрытие проводится еженедельно по четвергам.