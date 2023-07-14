В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» вблизи города Сим Ашинского района ввели реверсивное движение из-за сломавшегося грузовика. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
«На 1599 км автодороги Москва—Челябинск сломался грузовик. Частично он находится на полосе для движения транспорта», — добавили в ведомстве.
В настоящий момент на данном участке трассы организовано реверсивное движение. Также принимаются меры для эвакуации грузового автомобиля.
Ранее в Ашинском районе Челябинской области также перекрывали трассу М-5 «Урал» на участке с 1565 по 1576 км. Причиной ограничения стали буровзрывные работы для реконструкции.
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