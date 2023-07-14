14 июля 2023

В Челябинской области на трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за поломки грузовика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе М-5 «Урал» ввели реверсивное движение Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» вблизи города Сим Ашинского района ввели реверсивное движение из-за сломавшегося грузовика. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

«На 1599 км автодороги Москва—Челябинск сломался грузовик. Частично он находится на полосе для движения транспорта», — добавили в ведомстве.

В настоящий момент на данном участке трассы организовано реверсивное движение. Также принимаются меры для эвакуации грузового автомобиля.

Ранее в Ашинском районе Челябинской области также перекрывали трассу М-5 «Урал» на участке с 1565 по 1576 км. Причиной ограничения стали буровзрывные работы для реконструкции.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» вблизи города Сим Ашинского района ввели реверсивное движение из-за сломавшегося грузовика. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. «На 1599 км автодороги Москва—Челябинск сломался грузовик. Частично он находится на полосе для движения транспорта», — добавили в ведомстве. В настоящий момент на данном участке трассы организовано реверсивное движение. Также принимаются меры для эвакуации грузового автомобиля. Ранее в Ашинском районе Челябинской области также перекрывали трассу М-5 «Урал» на участке с 1565 по 1576 км. Причиной ограничения стали буровзрывные работы для реконструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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