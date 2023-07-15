Поляк из Екатеринбурга объяснил, почему не хочет возвращаться на родину

Уроженец Польши Марчин Миколаек, получивший политическое убежище в России, заявил, что не хочет переезжать из Екатеринбурга на родину, так как там помогают Украине. В своем telegram-канале он написал, что не хочет поддерживать «бандеровский режим».
«Все мы знаем о том, что сегодня Польша является чуть ли не самой первой страной, которая поддерживает киевский бандеровский режим. Поэтому я не хочу, чтобы мои деньги шли на поддержку нацистов», — написал в своем telegram-канале Марчин Миколаек.
По словам поляка, он начал поддерживать Россию и до начала спецоперации на Украине, а сейчас и вовсе считает себя русским. «Я люблю Россию, мечтаю стать гражданином этой великой страны и честно трудиться на ее благо», — добавил Марчин Миколаек.
Ранее URA.RU сообщало, что Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище и статус беженца. Также агентство рассказывало, что он встречал в аэропорту Кольцово посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт, которая прилетела в Екатеринбург с неофициальным визитом.
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