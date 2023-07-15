Поляк из Екатеринбурга объяснил, почему не хочет возвращаться на родину

Поляк из Екатеринбурга Миколаек обвинил свою родину в поддержке бандеровского режима

16 июля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Марчин Миколаек не хочет возвращаться в Польшу, так как там поддерживают Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уроженец Польши Марчин Миколаек, получивший политическое убежище в России, заявил, что не хочет переезжать из Екатеринбурга на родину, так как там помогают Украине. В своем telegram-канале он написал, что не хочет поддерживать «бандеровский режим». «Все мы знаем о том, что сегодня Польша является чуть ли не самой первой страной, которая поддерживает киевский бандеровский режим. Поэтому я не хочу, чтобы мои деньги шли на поддержку нацистов», — написал в своем telegram-канале Марчин Миколаек. По словам поляка, он начал поддерживать Россию и до начала спецоперации на Украине, а сейчас и вовсе считает себя русским. «Я люблю Россию, мечтаю стать гражданином этой великой страны и честно трудиться на ее благо», — добавил Марчин Миколаек. Ранее URA.RU сообщало, что Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище и статус беженца. Также агентство рассказывало, что он встречал в аэропорту Кольцово посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт, которая прилетела в Екатеринбург с неофициальным визитом.

Уроженец Польши Марчин Миколаек, получивший политическое убежище в России, заявил, что не хочет переезжать из Екатеринбурга на родину, так как там помогают Украине. В своем telegram-канале он написал, что не хочет поддерживать «бандеровский режим». «Все мы знаем о том, что сегодня Польша является чуть ли не самой первой страной, которая поддерживает киевский бандеровский режим. Поэтому я не хочу, чтобы мои деньги шли на поддержку нацистов», — написал в своем telegram-канале Марчин Миколаек. По словам поляка, он начал поддерживать Россию и до начала спецоперации на Украине, а сейчас и вовсе считает себя русским. «Я люблю Россию, мечтаю стать гражданином этой великой страны и честно трудиться на ее благо», — добавил Марчин Миколаек. Ранее URA.RU сообщало, что Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище и статус беженца. Также агентство рассказывало, что он встречал в аэропорту Кольцово посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт, которая прилетела в Екатеринбург с неофициальным визитом.