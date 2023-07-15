15 июля 2023
14 июля 2023

Пермяк после неудавшегося изнасилования похитил у жертвы телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвоирование Андрея Сереброва. Свердловский суд. Пермь, полиция, суд, наручники, конвой, женьщина полицейский
В Перми поймали подозреваемого в изнасиловании и грабеже Фото:

В Перми прямо на улице злоумышленник попытался изнасиловать женщину. Потерпев фиаско, пермяк забрал у пострадавшей дорогой телефон. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«Злоумышленник пытался 13 июля изнасиловать на улице Гатчинской ранее незнакомую ему женщину. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем действия подозреваемого не были доведены до конца. Тогда пермяк открыто похитил мобильный телефон потерпевшей стоимостью 30 тысяч рублей», — говорится в посте.

Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) другой пермяк отобрал у местной жительницы телефон, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За это он попал под суд, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК России.

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В Перми прямо на улице злоумышленник попытался изнасиловать женщину. Потерпев фиаско, пермяк забрал у пострадавшей дорогой телефон. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Злоумышленник пытался 13 июля изнасиловать на улице Гатчинской ранее незнакомую ему женщину. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем действия подозреваемого не были доведены до конца. Тогда пермяк открыто похитил мобильный телефон потерпевшей стоимостью 30 тысяч рублей», — говорится в посте. Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) другой пермяк отобрал у местной жительницы телефон, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За это он попал под суд, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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