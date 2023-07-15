Пермяк после неудавшегося изнасилования похитил у жертвы телефон

16 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Перми поймали подозреваемого в изнасиловании и грабеже Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми прямо на улице злоумышленник попытался изнасиловать женщину. Потерпев фиаско, пермяк забрал у пострадавшей дорогой телефон. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Злоумышленник пытался 13 июля изнасиловать на улице Гатчинской ранее незнакомую ему женщину. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем действия подозреваемого не были доведены до конца. Тогда пермяк открыто похитил мобильный телефон потерпевшей стоимостью 30 тысяч рублей», — говорится в посте. Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) другой пермяк отобрал у местной жительницы телефон, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За это он попал под суд, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК России.

В Перми прямо на улице злоумышленник попытался изнасиловать женщину. Потерпев фиаско, пермяк забрал у пострадавшей дорогой телефон. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Злоумышленник пытался 13 июля изнасиловать на улице Гатчинской ранее незнакомую ему женщину. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем действия подозреваемого не были доведены до конца. Тогда пермяк открыто похитил мобильный телефон потерпевшей стоимостью 30 тысяч рублей», — говорится в посте. Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) другой пермяк отобрал у местной жительницы телефон, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За это он попал под суд, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК России.