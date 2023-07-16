17 июля спрогнозировали погоду до +25 градусов
В Ханты-Мансийске 17 июля спрогнозировали жаркую погоду до +25 градусов. Синоптики сообщили, что весь день будет светить солнце. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo.
«В ХМАО днем будет +25 градусов. Ночью прогнозируют температуру до +17 градусов. Порывы ветров поднимутся до шести метров в секунду. Осадки не обещают. Целый день будет светить солнце», — написано в прогнозе.
Примерно такая же погода будет стоять в городе 18 июля. Синоптики обещают повышение температуры до +26 градусов днем. Порывы ветра ожидаются в районе 5-6 метров в секунду. День обещает быть без осадков.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.