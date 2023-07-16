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Синоптики спрогнозировали жаркую погоду в ХМАО в начале недели. Скрин

Gismeteo: в ХМАО 17 июля погода будет +25
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара
17 июля спрогнозировали погоду до +25 градусов Фото:

В Ханты-Мансийске 17 июля спрогнозировали жаркую погоду до +25 градусов. Синоптики сообщили, что весь день будет светить солнце. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo.

«В ХМАО днем будет +25 градусов. Ночью прогнозируют температуру до +17 градусов. Порывы ветров поднимутся до шести метров в секунду. Осадки не обещают. Целый день будет светить солнце», — написано в прогнозе.

Примерно такая же погода будет стоять в городе 18 июля. Синоптики обещают повышение температуры до +26 градусов днем. Порывы ветра ожидаются в районе 5-6 метров в секунду. День обещает быть без осадков.

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В Ханты-Мансийске 17 июля спрогнозировали жаркую погоду до +25 градусов. Синоптики сообщили, что весь день будет светить солнце. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo. «В ХМАО днем будет +25 градусов. Ночью прогнозируют температуру до +17 градусов. Порывы ветров поднимутся до шести метров в секунду. Осадки не обещают. Целый день будет светить солнце», — написано в прогнозе. Примерно такая же погода будет стоять в городе 18 июля. Синоптики обещают повышение температуры до +26 градусов днем. Порывы ветра ожидаются в районе 5-6 метров в секунду. День обещает быть без осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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