Синоптики спрогнозировали жаркую погоду в ХМАО в начале недели. Скрин

Gismeteo: в ХМАО 17 июля погода будет +25

17 июля 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

17 июля спрогнозировали погоду до +25 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске 17 июля спрогнозировали жаркую погоду до +25 градусов. Синоптики сообщили, что весь день будет светить солнце. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo. «В ХМАО днем будет +25 градусов. Ночью прогнозируют температуру до +17 градусов. Порывы ветров поднимутся до шести метров в секунду. Осадки не обещают. Целый день будет светить солнце», — написано в прогнозе. Примерно такая же погода будет стоять в городе 18 июля. Синоптики обещают повышение температуры до +26 градусов днем. Порывы ветра ожидаются в районе 5-6 метров в секунду. День обещает быть без осадков. Фото: Gismeteo, https://www.gismeteo.ru/weather-khanty-mansysk-4003/tomorrow/

В Ханты-Мансийске 17 июля спрогнозировали жаркую погоду до +25 градусов. Синоптики сообщили, что весь день будет светить солнце. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo. «В ХМАО днем будет +25 градусов. Ночью прогнозируют температуру до +17 градусов. Порывы ветров поднимутся до шести метров в секунду. Осадки не обещают. Целый день будет светить солнце», — написано в прогнозе. Примерно такая же погода будет стоять в городе 18 июля. Синоптики обещают повышение температуры до +26 градусов днем. Порывы ветра ожидаются в районе 5-6 метров в секунду. День обещает быть без осадков.