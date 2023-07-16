16 июля 2023

Аналитики назвали самых дефицитных специалистов Свердловской области

Head Hunter: в Свердловской области в дефиците фармацевты и врачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в области не хватает врачей и поваров Фото:

В Свердловской области не хватает специалистов в сфере медицины. Кроме того в разы меньше количества предложенных вакансий число резюме от поваров, слесарей и токарей. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Свердловской области возглавили фармацевты-провизоры, врачи и повара — в каждом случае на одну вакансию приходится 0,7 активных резюме», — говорится в исследовании компании. Также отмечается, что в дефиците слесари и сантехники (0,9 активных резюме на вакансию), токари и фрезеровщики (одно резюме на вакансию). Также в топ-20 дефицитных специалистов входят маляры, автомеханики, операторы call-центров и сварщики (по 1,1 резюме на вакансию), прорабы (1,2), дворники, администраторы магазинов, операторы производственных линий и уборщики (по 1,3).

Иначе дела обстоят со специалистами в области гейм-дизайна, арт-директорами, ИТ-директорами, психологами и андеррайтерами. В их случае на одну вакансию приходится более 50 резюме. Также аналитики отмечают, что количество вакансий по данным специальностям редко превышает и десяток штук, в то время, как количество резюме больше нескольких сотен.

Ранее исследователи компании SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге. В их число вошли вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT.

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В Свердловской области не хватает специалистов в сфере медицины. Кроме того в разы меньше количества предложенных вакансий число резюме от поваров, слесарей и токарей. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Свердловской области возглавили фармацевты-провизоры, врачи и повара — в каждом случае на одну вакансию приходится 0,7 активных резюме», — говорится в исследовании компании. Также отмечается, что в дефиците слесари и сантехники (0,9 активных резюме на вакансию), токари и фрезеровщики (одно резюме на вакансию). Также в топ-20 дефицитных специалистов входят маляры, автомеханики, операторы call-центров и сварщики (по 1,1 резюме на вакансию), прорабы (1,2), дворники, администраторы магазинов, операторы производственных линий и уборщики (по 1,3). Иначе дела обстоят со специалистами в области гейм-дизайна, арт-директорами, ИТ-директорами, психологами и андеррайтерами. В их случае на одну вакансию приходится более 50 резюме. Также аналитики отмечают, что количество вакансий по данным специальностям редко превышает и десяток штук, в то время, как количество резюме больше нескольких сотен. Ранее исследователи компании SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге. В их число вошли вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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