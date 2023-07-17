В Пермском крае сахар и подсолнечное масло стали самыми дорогими в ПФО

Аналитики подсчитали среднюю стоимость некоторых продовольственных товаров в июне в Приволжском федеральном округе. Оказалось, что в Пермском крае самый дорогой сахар и подсолнечное масло. Такие данные опубликовали на сайте Пермьстата.
«Цена за килограмм сахарного песка и подсолнечного масла в Пермском крае в июне оказалась самой высокой среди регионов ПФО. Она составила 78,73 и 131,81 рубль за килограмм соответственно», — сказано в статистике.
На втором месте по дороговизне сахара стала Оренбургская область. Там цена составила 70,75 рублей за килограмм. Самый дешевый сахар в регионах ПФО продается в республике Марий Эл по 65,80 рублей. Подсолнечное масло немного дешевле в Чувашской республике. Там оно стоит 127,55 рублей. Но выгоднее всего его покупать в Мордовии по цене в 105,40 рублей.
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