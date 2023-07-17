17 июля 2023

В Пермском крае сахар и подсолнечное масло стали самыми дорогими в ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит 31 марта. Тюмень, цены, сахар, цены на продукты, полки магазина
Средняя цена за сахар в Пермском крае в июне — 78,73 рублей Фото:

Аналитики подсчитали среднюю стоимость некоторых продовольственных товаров в июне в Приволжском федеральном округе. Оказалось, что в Пермском крае самый дорогой сахар и подсолнечное масло. Такие данные опубликовали на сайте Пермьстата.

«Цена за килограмм сахарного песка и подсолнечного масла в Пермском крае в июне оказалась самой высокой среди регионов ПФО. Она составила 78,73 и 131,81 рубль за килограмм соответственно», — сказано в статистике.

На втором месте по дороговизне сахара стала Оренбургская область. Там цена составила 70,75 рублей за килограмм. Самый дешевый сахар в регионах ПФО продается в республике Марий Эл по 65,80 рублей. Подсолнечное масло немного дешевле в Чувашской республике. Там оно стоит 127,55 рублей. Но выгоднее всего его покупать в Мордовии по цене в 105,40 рублей.

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Аналитики подсчитали среднюю стоимость некоторых продовольственных товаров в июне в Приволжском федеральном округе. Оказалось, что в Пермском крае самый дорогой сахар и подсолнечное масло. Такие данные опубликовали на сайте Пермьстата. «Цена за килограмм сахарного песка и подсолнечного масла в Пермском крае в июне оказалась самой высокой среди регионов ПФО. Она составила 78,73 и 131,81 рубль за килограмм соответственно», — сказано в статистике. На втором месте по дороговизне сахара стала Оренбургская область. Там цена составила 70,75 рублей за килограмм. Самый дешевый сахар в регионах ПФО продается в республике Марий Эл по 65,80 рублей. Подсолнечное масло немного дешевле в Чувашской республике. Там оно стоит 127,55 рублей. Но выгоднее всего его покупать в Мордовии по цене в 105,40 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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