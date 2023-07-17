В пермском ТРЦ подростков научат зарабатывать

Пермский «Дворец молодежи» проведет серию мастер-классов для подростков в ТРЦ

18 июля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Молодежи расскажут, как зарабатывать на фрилансе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пермском ТРЦ «Планета» 19 июля пройдет серия мастер-классов от МАУ «Дворец молодежи». Участникам лекций расскажут, как стать блогерами, писать интересные посты и зарабатывать на фрилансе. «19 июля молодые спикеры проведут серию мастер-классов на темы: „Как стать блогером — точка невозврата“, „Оформление и структура. Как делать посты, которые нравятся глазам“, „Хайп или кринж. Популярные обои на телефон в редакторе Figma“, а также „Заработок для подростков“», — сообщили в пресс-службе торгового центра. Своим опытом будут делиться молодые журналисты, дизайнеры и блогеры. Лекции пройдут на втором этаже ТРЦ и начнутся в 17:00. На следующий день, 20 июля, там же пройдет первый квартирник городского совета старшеклассников Перми. Его участники исполнят популярные песни. Участие в обоих мероприятиях бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

В пермском ТРЦ «Планета» 19 июля пройдет серия мастер-классов от МАУ «Дворец молодежи». Участникам лекций расскажут, как стать блогерами, писать интересные посты и зарабатывать на фрилансе. «19 июля молодые спикеры проведут серию мастер-классов на темы: „Как стать блогером — точка невозврата“, „Оформление и структура. Как делать посты, которые нравятся глазам“, „Хайп или кринж. Популярные обои на телефон в редакторе Figma“, а также „Заработок для подростков“», — сообщили в пресс-службе торгового центра. Своим опытом будут делиться молодые журналисты, дизайнеры и блогеры. Лекции пройдут на втором этаже ТРЦ и начнутся в 17:00. На следующий день, 20 июля, там же пройдет первый квартирник городского совета старшеклассников Перми. Его участники исполнят популярные песни. Участие в обоих мероприятиях бесплатное, но нужно зарегистрироваться.