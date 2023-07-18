18 июля 2023

Пермь вошла в топ-городов с дешевой арендой жилья на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, многоэтажка, новостройки
Пермь вошла в тройку городов с дешевой посуточной арендой жилья Фото:

Пермь вошла в тройку городов-миллионников, где можно дешевле всего снять посуточно квартиру. Об этом заявили аналитики российского онлайн сервиса бронирования квартир.

«Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей», — цитирует РИА Новости отчет аналитиков сервиса «Суточно.ру».

Уточняется, что средняя стоимость посуточной аренды жилья в России в июле достигла 4 тысяч рублей. В прошлом году, по данным сервиса, стоимость аренды жилья составляла в среднем 3 тысячи 700 рублей.

Ранее Пермь оказалась в лидерах по снижению цен на аренду жилья в российских городах-миллионниках. Средняя стоимость аренды квартир в краевой столице за полгода упала почти на четверть. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.

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Пермь вошла в тройку городов-миллионников, где можно дешевле всего снять посуточно квартиру. Об этом заявили аналитики российского онлайн сервиса бронирования квартир. «Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей», — цитирует РИА Новости отчет аналитиков сервиса «Суточно.ру». Уточняется, что средняя стоимость посуточной аренды жилья в России в июле достигла 4 тысяч рублей. В прошлом году, по данным сервиса, стоимость аренды жилья составляла в среднем 3 тысячи 700 рублей. Ранее Пермь оказалась в лидерах по снижению цен на аренду жилья в российских городах-миллионниках. Средняя стоимость аренды квартир в краевой столице за полгода упала почти на четверть. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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