Пермь вошла в топ-городов с дешевой арендой жилья на сутки

19 июля 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Пермь вошла в тройку городов с дешевой посуточной арендой жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермь вошла в тройку городов-миллионников, где можно дешевле всего снять посуточно квартиру. Об этом заявили аналитики российского онлайн сервиса бронирования квартир. «Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей», — цитирует РИА Новости отчет аналитиков сервиса «Суточно.ру». Уточняется, что средняя стоимость посуточной аренды жилья в России в июле достигла 4 тысяч рублей. В прошлом году, по данным сервиса, стоимость аренды жилья составляла в среднем 3 тысячи 700 рублей. Ранее Пермь оказалась в лидерах по снижению цен на аренду жилья в российских городах-миллионниках. Средняя стоимость аренды квартир в краевой столице за полгода упала почти на четверть. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.

Пермь вошла в тройку городов-миллионников, где можно дешевле всего снять посуточно квартиру. Об этом заявили аналитики российского онлайн сервиса бронирования квартир. «Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей», — цитирует РИА Новости отчет аналитиков сервиса «Суточно.ру». Уточняется, что средняя стоимость посуточной аренды жилья в России в июле достигла 4 тысяч рублей. В прошлом году, по данным сервиса, стоимость аренды жилья составляла в среднем 3 тысячи 700 рублей. Ранее Пермь оказалась в лидерах по снижению цен на аренду жилья в российских городах-миллионниках. Средняя стоимость аренды квартир в краевой столице за полгода упала почти на четверть. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.