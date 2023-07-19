В интернете пять лет распространяют информацию о трупе военного в морге Дагестана

В социальных сетях стали активно распространять фотографию военного Рамзана Вагаева, который якобы погиб и находится в морге в Дагестане. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков выяснилось, что впервые такие сообщения о Вагаеве начали появляться еще пять лет назад — в 2018 году.
«Кто знает его, просьба передать всем — он погиб. Находится в морге в Дагестане, при нем не было документов», — говорится в сообщении в соцсетях, при этом имя мужчины не называется.
Журналист URA.RU с помощью системы поиска по фото, нашел профиль человека из поста в соцсети «ВКонтакте». Страница принадлежит Рамзану Вагаеву. Он был онлайн после того, как начали появляться сообщения о его «смерти».
В марте 2018 года на YouTube появился ролик, в котором опровергалась смерть военного. Мужчина сообщил, что кто-то взял старое аудио об умершем человеке и прибавил к нему фотографию Вагаева, который к описываемой в аудио истории не имеет никакого отношения.
URA.RU также пыталось позвонить по номеру, указанному на фотографии о розыске, однако он оказался недействительным. Жив ли Вагаев сейчас, достоверно узнать не удалось.
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