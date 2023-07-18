На Пермский край надвигаются ливень и крупный град

В Пермском крае прогнозируется сильный дождь и местами град. Об этом предупреждает telegram-канал «МЧС Прикамья».
«В ближайшие 1-3 часа 18 июля и в течении суток 19 июля на территории Пермского края в отдельных районах ожидаются опасные метеорологические явления: очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — написано в посте.
Чрезвычайное ведомство предупреждает жителей края о том, что лучше не выходить из дома, когда идет град. Находясь в помещении во время неблагоприятных погодных явлений, надо держаться как можно дальше от окон и не пользоваться электроприборами.
Ранее сообщалось, что на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края дожди будут идти до 23 июля включительно. Однако их интенсивность ослабеет. Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.
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