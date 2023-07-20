Алексей Фартыгин пообщался с контрактниками и передал им тактические рюкзаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий в правительстве региона за связи с силовыми и военными структурами, побывал в воинской части в поселке Тоцкое (Оренбургская область). Там проходят боевое слаживание челябинские контрактники, сообщили URA.RU 20 июля в пресс-службе правительства региона.

«Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин посетил воинскую часть в поселке Тоцкое (Оренбургская область). Там проходят боевое слаживание жители региона, заключившие контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы», — уточнили в пресс-службе.

Фртыгин вместе с командиром полка проверил процесс подготовки военнослужащих, оценил бытовые условия, побывал на стрельбищах. Также он ответил на вопросы контрактников: по выплатам, мерам поддержки.

Вице-губернатор отметил, что с начала СВО губернатор региона Алексей Текслер активно поддерживает участников и их семьи. Бойцам привезли 500 тактических рюкзаков, оснащенных всем необходимым: комплектом формы типа «Горка», газовой горелкой с баллонами, нательным бельем, непромокаемым плащом и прочим.

Вице-губернатор Алексей Фартыгин приехал к челябинским контрактникам Фото: министерство общественной безопасности Челябинской области

Заместитель губернатора региона оценил бытовые условия Фото: министерство общественной безопасности Челябинской области