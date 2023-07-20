Возле Челябинска построят новый микрорайон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе в поселке Западный (Челябинская область) с торгов продали земельный участок площадью 8 тысяч 744 квадратных метра за 14 миллионов 150 тысяч рублей, предназначенный под строительство многоквартирных домов. Торги выиграла кампания ООО торговый холдинг «Атлантик», занимающаяся производством спецодежды и оптовой торговлей, сообщается на сайте госкорпорации.

«На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО Торговый Холдинг «Атлантик», предложивший наибольшую цену имущества в размере 14 миллионов 150 тысяч рублей, НДС не облагается. Торги проводила компания «Дом РФ», — сообщается на сайте. При этом стартовая цена лота на аукционе составляла 4 миллионов 950 тысяч рублей.

Согласно документации, участок расположен в Сосновском районе Челябинской области, в 1390 метрах (по направлению на северо-запад) от поселка Западный. На территории разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 4 этажей. Также возможна деятельность, связанная с разведением декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур.

Всего за землю под новый микрорайон боролись семь участников. В их числе, ООО СЗ «АвенюИнвест», ООО «УралИнтегра», ИП Геворкян Цолак, ИП Дмитрий Захаров, ИП Геворкян Георгий, ООО МагЧелСтрой. А также победитель, предложившая наибольшую стоимость, компания ООО торговый холдинг «Атлантик». Согласно сервису «СБИС», владельцем и руководителем компании ООО торговый холдинг «Атлантик» является Павел Будник. У фирмы на счету 18 видов деятельности, включая производство и продажу одежды и обуви, спецодежды, нательного белья, а также оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом.

Ранее в поселке Лазурный Челябинской области выставили на продажу землю под строительство коттеджного поселка или микрорайона таунхаусов за 116 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

Участок расположен в 1390 метрах (по направлению на северо-запад от поселка Западный Фото с сайта ДОМ.РФ

Стартовая цена лота на аукционе составляла 4 миллионов 950 тысяч рублей Фото с сайта ДОМ.РФ

Земельный участок площадью 8 тысяч 744 квадратных метра продали за 14 миллионов 150 тысяч рублей Фото с сайта ДОМ.РФ

Участок предназначен под строительство многоквартирных домов Фото с сайта ДОМ.РФ