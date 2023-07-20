20 июля 2023

Пермяков зовут на упаковку индейки, обещая зарплату в 200 тысяч

Производитель мяса индейки «Индилайт» ищет в Пермском крае рабочих на зарплату в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату переводят на банковскую карту или выдают наличными Фото:

Жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на завод в Пензенской области, выпускающий полуфабрикаты из мяса индейки под торговой маркой «Индилайт». Работать необходимо вахтовым методом, обязанности заключаются в упаковке готовой продукции. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить более 200 тысяч рублей.

«Работа вахтой для жителей Пермского края от прямого работодателя. Упаковщики на производство „Индилайт“ в Пензенской области. Укладка готовой продукции, взвешивание и перемещение лотков с полуфабрикатами. Фиксированная ставка — 2860 рублей за смену. За вахту в 60 смен будет выплачено более 200 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что на работу принимают мужчин и женщин, так как она не требует тяжелых физических нагрузок. В числе преимуществ называются бесплатные комплексные обеды и жилье. Зарплата перечисляется на карту, предусмотрена выплата наличными. Трудоустройство возможно только для граждан РФ и Республики Беларусь. Проезд от Перми до места работы оплачивается работодателем.

Завод в Пензенской области, принадлежащий группе компаний «Дамате», выпускает продукцию из мяса индейки под маркой «Индилайт». На сегодня это предприятие является крупнейшим производителем полуфабрикатов из индюшатины в Европе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупном автозаводе в Тульской области. Предприятию срочно требуются сборщики автомобилей на зарплату в 240 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на завод в Пензенской области, выпускающий полуфабрикаты из мяса индейки под торговой маркой «Индилайт». Работать необходимо вахтовым методом, обязанности заключаются в упаковке готовой продукции. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить более 200 тысяч рублей. «Работа вахтой для жителей Пермского края от прямого работодателя. Упаковщики на производство „Индилайт“ в Пензенской области. Укладка готовой продукции, взвешивание и перемещение лотков с полуфабрикатами. Фиксированная ставка — 2860 рублей за смену. За вахту в 60 смен будет выплачено более 200 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на работу принимают мужчин и женщин, так как она не требует тяжелых физических нагрузок. В числе преимуществ называются бесплатные комплексные обеды и жилье. Зарплата перечисляется на карту, предусмотрена выплата наличными. Трудоустройство возможно только для граждан РФ и Республики Беларусь. Проезд от Перми до места работы оплачивается работодателем. Завод в Пензенской области, принадлежащий группе компаний «Дамате», выпускает продукцию из мяса индейки под маркой «Индилайт». На сегодня это предприятие является крупнейшим производителем полуфабрикатов из индюшатины в Европе. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупном автозаводе в Тульской области. Предприятию срочно требуются сборщики автомобилей на зарплату в 240 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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