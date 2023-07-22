РЕН ТВ: человек погиб в залитом кипятком ТЦ

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Виды Москвы. Москва , медицина катастроф, скорая помощь
Человек погиб в ТЦ «Времена года», сообщает РЕН ТВ Фото:

После прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Один человек погиб при прорыве горячей воды в ТЦ „Времена года“», — пишет РЕН ТВ. Подробностей о причинах смерти не приведено.

Прорыв воды произошел 22 июля. Труба прорвалась в супермаркете ТЦ. Пар от кипятка начал подниматься по вентиляции. Telegram-канал SHOT сообщал, что один человек застрял в залитом кипятком вестибюле. Спасатели не могли подобраться к нему из-за горячего пара. Он кричал и просил о помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по Москве и области. Ответ ожидается.

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После прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Один человек погиб при прорыве горячей воды в ТЦ „Времена года“», — пишет РЕН ТВ. Подробностей о причинах смерти не приведено. Прорыв воды произошел 22 июля. Труба прорвалась в супермаркете ТЦ. Пар от кипятка начал подниматься по вентиляции. Telegram-канал SHOT сообщал, что один человек застрял в залитом кипятком вестибюле. Спасатели не могли подобраться к нему из-за горячего пара. Он кричал и просил о помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по Москве и области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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