РЕН ТВ: человек погиб в залитом кипятком ТЦ

Человек погиб в ТЦ «Времена года», сообщает РЕН ТВ Фото: Георгий Бергал © URA.RU

После прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Один человек погиб при прорыве горячей воды в ТЦ „Времена года“», — пишет РЕН ТВ. Подробностей о причинах смерти не приведено.

Прорыв воды произошел 22 июля. Труба прорвалась в супермаркете ТЦ. Пар от кипятка начал подниматься по вентиляции. Telegram-канал SHOT сообщал, что один человек застрял в залитом кипятком вестибюле. Спасатели не могли подобраться к нему из-за горячего пара. Он кричал и просил о помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по Москве и области. Ответ ожидается.