Пермяков позвали на концерт мастеров джаза из Москвы

Пермской краевая филармония приглашает горожан и гостей прикамской столицы на концерт московских джазовых музыкантов. На сцене органного зала 25 июля выступят певица Софи Окран и трио Николая Кольцова.
«25 июля 19:00 в органном концертном зале программу Soul Motion представят мастера джаза из Москвы — певица Софи Окран и Трио Николая Кольцова. В программе прозвучат кавер-версии хитов мирового джаза, фанка и соула, <…>, а также оригинальные композиции с авторского альбома», — указано на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что театральная компания «немхат» собирается поставить в Перми спектакль «Пока все дома», его участниками должны стать зрители. По задумке авторов, хронометража у перформанса нет, спектакль закончится, когда скажет режиссер.
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