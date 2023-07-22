Пермяков позвали на концерт мастеров джаза из Москвы

Певица Софи Окран и трио Николая Кольцова выступят в Пермской филармонии 25 июля

23 июля 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Столичные музыканты дадут концерт в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермской краевая филармония приглашает горожан и гостей прикамской столицы на концерт московских джазовых музыкантов. На сцене органного зала 25 июля выступят певица Софи Окран и трио Николая Кольцова. «25 июля 19:00 в органном концертном зале программу Soul Motion представят мастера джаза из Москвы — певица Софи Окран и Трио Николая Кольцова. В программе прозвучат кавер-версии хитов мирового джаза, фанка и соула, <…>, а также оригинальные композиции с авторского альбома», — указано на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что театральная компания «немхат» собирается поставить в Перми спектакль «Пока все дома», его участниками должны стать зрители. По задумке авторов, хронометража у перформанса нет, спектакль закончится, когда скажет режиссер.

Пермской краевая филармония приглашает горожан и гостей прикамской столицы на концерт московских джазовых музыкантов. На сцене органного зала 25 июля выступят певица Софи Окран и трио Николая Кольцова. «25 июля 19:00 в органном концертном зале программу Soul Motion представят мастера джаза из Москвы — певица Софи Окран и Трио Николая Кольцова. В программе прозвучат кавер-версии хитов мирового джаза, фанка и соула, <…>, а также оригинальные композиции с авторского альбома», — указано на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что театральная компания «немхат» собирается поставить в Перми спектакль «Пока все дома», его участниками должны стать зрители. По задумке авторов, хронометража у перформанса нет, спектакль закончится, когда скажет режиссер.