Власти рассказали о ситуации с провалом в пермском городе-призраке

Обнаруженный жителями Кизела провал будут ликвидировать в августе

На работы по ликвидации провала выделены средства Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Мэр пермского города-призрака Кизела Андрей Родыгин сообщил, что провал, образовавшийся на месте закрытой шахты, будет засыпан в августе. На соответствующие работы уже выделены средства.

«Он появился еще в мае 2022 года. Территория огорожена лентой, она находится в удалении от населенных пунктов. После появления провала для решения проблемы была отправлена заявка в вышестоящие органы. Деньги выделены, планируется, что в августе 2023 года провал будет засыпан», — рассказал «АиФ Прикамье» Андрей Родыгин. Он добавил, за провалами грунта на территории Кизела следит компания «ПермЭнергоАудит», а местные жители предупреждены об опасных участках.

Ситуацию с провалом также прокомментировали в региональном минприроды. Там пояснили, что вопросами, связанными с ликвидацией шахт, занимается Федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ». «В 2022 году территория Кизеловского угольного бассейна была обследована учреждением ФГБУ „ГУРШ“, в том числе провал, обнаруженный жителями вблизи поселка Северный Коспашский. Ликвидация провала запланирована на август 2023 года», — сообщили URA.RU в министерстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Кизела обнаружили, сняли и выложили в соцсети видео провала на месте закрытой шахты № 42. На видеозаписи запечатлены провалившийся на несколько метров грунт и проход в шахту.