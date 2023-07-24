В Челябинске из-за аварии остановилось колесо обозрения с людьми в кабинках

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В кабинках аттракциона находились 32 человека Фото:

В Челябинске произошла аварийная остановка аттракциона «Колесо обозрения» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». В результате инцидента никто не пострадал, сообщил URA.RU генеральный директор комплекса Александр Одольский.

«Поступило сообщение о веерном отключении электроснабжения в Калининском районе Челябинска. Произошла аварийная остановка аттракциона „Колесо обозрения“. В результате происшествия пострадавших нет», — сообщил Александр Одольский URA.RU.

По его данным, в девяти кабинках аттракциона на высоте от шести до 15 метров находились 32 человека, в том числе двое детей. Они с помощью ручного механизма были спущены на землю. Сотрудники МЧС к ликвидации происшествия не привлекались. Одольский добавил, что энергетики ведут работы по переподключению потребителей по резервной схеме. Без электроснабжения остались порядка 17,5 тысячи жителей многоквартирных и частных жилых домов.

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В Челябинске произошла аварийная остановка аттракциона «Колесо обозрения» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». В результате инцидента никто не пострадал, сообщил URA.RU генеральный директор комплекса Александр Одольский. «Поступило сообщение о веерном отключении электроснабжения в Калининском районе Челябинска. Произошла аварийная остановка аттракциона „Колесо обозрения“. В результате происшествия пострадавших нет», — сообщил Александр Одольский URA.RU. По его данным, в девяти кабинках аттракциона на высоте от шести до 15 метров находились 32 человека, в том числе двое детей. Они с помощью ручного механизма были спущены на землю. Сотрудники МЧС к ликвидации происшествия не привлекались. Одольский добавил, что энергетики ведут работы по переподключению потребителей по резервной схеме. Без электроснабжения остались порядка 17,5 тысячи жителей многоквартирных и частных жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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