В Челябинске из-за аварии остановилось колесо обозрения с людьми в кабинках

24 июля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

В кабинках аттракциона находились 32 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске произошла аварийная остановка аттракциона «Колесо обозрения» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». В результате инцидента никто не пострадал, сообщил URA.RU генеральный директор комплекса Александр Одольский. «Поступило сообщение о веерном отключении электроснабжения в Калининском районе Челябинска. Произошла аварийная остановка аттракциона „Колесо обозрения“. В результате происшествия пострадавших нет», — сообщил Александр Одольский URA.RU. По его данным, в девяти кабинках аттракциона на высоте от шести до 15 метров находились 32 человека, в том числе двое детей. Они с помощью ручного механизма были спущены на землю. Сотрудники МЧС к ликвидации происшествия не привлекались. Одольский добавил, что энергетики ведут работы по переподключению потребителей по резервной схеме. Без электроснабжения остались порядка 17,5 тысячи жителей многоквартирных и частных жилых домов.

В Челябинске произошла аварийная остановка аттракциона «Колесо обозрения» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». В результате инцидента никто не пострадал, сообщил URA.RU генеральный директор комплекса Александр Одольский. «Поступило сообщение о веерном отключении электроснабжения в Калининском районе Челябинска. Произошла аварийная остановка аттракциона „Колесо обозрения“. В результате происшествия пострадавших нет», — сообщил Александр Одольский URA.RU. По его данным, в девяти кабинках аттракциона на высоте от шести до 15 метров находились 32 человека, в том числе двое детей. Они с помощью ручного механизма были спущены на землю. Сотрудники МЧС к ликвидации происшествия не привлекались. Одольский добавил, что энергетики ведут работы по переподключению потребителей по резервной схеме. Без электроснабжения остались порядка 17,5 тысячи жителей многоквартирных и частных жилых домов.