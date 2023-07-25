25 июля 2023

Пермяков без опыта работы зовут укладывать плитку за 360 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Заработная плата выплачивается дважды в месяц Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на крупный завод в Подмосковье. Там на производство сантехнических кабин набирают сотрудников, в том числе без опыта. Обязанности заключаются в заготовке и укладке плитки. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить более 360 тысяч рублей.

«Работа вахтой для жителей Пермского края в Московской области на производстве сантехнических кабин. Обязанности — заготовка и укладка плитки по шаблону, замес плиточного клея, затирка и замывка швов, исправление плиточных дефектов. Опыт работы не требуется. Зарплата за смену — до 6 100 рублей, за вахту в 60 смен выходит более 360 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что зарплата сотрудникам выплачивается дважды в месяц на карту «Газпромбанка» или ВТБ, также работникам выдается спецодежда. Питаться они могут в заводской столовой, стоимость обеда — 30 рублей. Про предоставление жилья в объявлении не сообщается, это необходимо уточнять при собеседовании. Из Перми в Московскую область рабочих отвезут корпоративным транспортом, места ограничены.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на заводе в Пензенской области. Там необходимо упаковывать индейку за зарплату в 200 тысяч рублей.

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Ищущим работу жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на крупный завод в Подмосковье. Там на производство сантехнических кабин набирают сотрудников, в том числе без опыта. Обязанности заключаются в заготовке и укладке плитки. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить более 360 тысяч рублей. «Работа вахтой для жителей Пермского края в Московской области на производстве сантехнических кабин. Обязанности — заготовка и укладка плитки по шаблону, замес плиточного клея, затирка и замывка швов, исправление плиточных дефектов. Опыт работы не требуется. Зарплата за смену — до 6 100 рублей, за вахту в 60 смен выходит более 360 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что зарплата сотрудникам выплачивается дважды в месяц на карту «Газпромбанка» или ВТБ, также работникам выдается спецодежда. Питаться они могут в заводской столовой, стоимость обеда — 30 рублей. Про предоставление жилья в объявлении не сообщается, это необходимо уточнять при собеседовании. Из Перми в Московскую область рабочих отвезут корпоративным транспортом, места ограничены. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на заводе в Пензенской области. Там необходимо упаковывать индейку за зарплату в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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