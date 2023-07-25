25 июля 2023

The Times: британский наемник во время боя с ВС РФ свернулся калачиком и был готов сдаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Британский наемник, который воюют на стороне ВСУ, рассказал о бое с солдатами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из наемников во время боя с российскими солдатами в зоне проведения спецоперации свернулся калачиком и был готов сдаться им в плен. Об этом рассказал военнослужащий из Великобритании Гарри Роу, который сражается на стороне Украины.

«Дымовые и газовые гранаты поразили легкие наемников. <…> Одного британского солдата пришлось отправить домой, он свернулся калачиком в самый разгар боя, готовый сдаться русским», — сказал Гарри Роу в интервью газете The Times.

Боец уточнил, что часть разведгруппы, которая состоит из британских, американских и австралийских наемников Киева, была застигнута врасплох на одном из островов на реке Днепр. В дом, где скрывались сторонники украинского режима, военнослужащие РФ забросили газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось покинуть помещение через крышу. Отряд был вынужден отступить к побережью, и уже оттуда на катерах раненых перевезли в больницу.

Ранее стало известно, что в районе села Вязовок Черкасской области российскими бойцами был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Также сообщалось, что армия РФ поразила склад с вооружением ВСУ в Житомирской области.

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Один из наемников во время боя с российскими солдатами в зоне проведения спецоперации свернулся калачиком и был готов сдаться им в плен. Об этом рассказал военнослужащий из Великобритании Гарри Роу, который сражается на стороне Украины. «Дымовые и газовые гранаты поразили легкие наемников. <…> Одного британского солдата пришлось отправить домой, он свернулся калачиком в самый разгар боя, готовый сдаться русским», — сказал Гарри Роу в интервью газете The Times. Боец уточнил, что часть разведгруппы, которая состоит из британских, американских и австралийских наемников Киева, была застигнута врасплох на одном из островов на реке Днепр. В дом, где скрывались сторонники украинского режима, военнослужащие РФ забросили газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось покинуть помещение через крышу. Отряд был вынужден отступить к побережью, и уже оттуда на катерах раненых перевезли в больницу. Ранее стало известно, что в районе села Вязовок Черкасской области российскими бойцами был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Также сообщалось, что армия РФ поразила склад с вооружением ВСУ в Житомирской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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