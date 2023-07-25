The Times: британский наемник во время боя с ВС РФ свернулся калачиком и был готов сдаться

26 июля 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Британский наемник, который воюют на стороне ВСУ, рассказал о бое с солдатами РФ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из наемников во время боя с российскими солдатами в зоне проведения спецоперации свернулся калачиком и был готов сдаться им в плен. Об этом рассказал военнослужащий из Великобритании Гарри Роу, который сражается на стороне Украины. «Дымовые и газовые гранаты поразили легкие наемников. <…> Одного британского солдата пришлось отправить домой, он свернулся калачиком в самый разгар боя, готовый сдаться русским», — сказал Гарри Роу в интервью газете The Times. Боец уточнил, что часть разведгруппы, которая состоит из британских, американских и австралийских наемников Киева, была застигнута врасплох на одном из островов на реке Днепр. В дом, где скрывались сторонники украинского режима, военнослужащие РФ забросили газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось покинуть помещение через крышу. Отряд был вынужден отступить к побережью, и уже оттуда на катерах раненых перевезли в больницу. Ранее стало известно, что в районе села Вязовок Черкасской области российскими бойцами был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Также сообщалось, что армия РФ поразила склад с вооружением ВСУ в Житомирской области.

Один из наемников во время боя с российскими солдатами в зоне проведения спецоперации свернулся калачиком и был готов сдаться им в плен. Об этом рассказал военнослужащий из Великобритании Гарри Роу, который сражается на стороне Украины. «Дымовые и газовые гранаты поразили легкие наемников. <…> Одного британского солдата пришлось отправить домой, он свернулся калачиком в самый разгар боя, готовый сдаться русским», — сказал Гарри Роу в интервью газете The Times. Боец уточнил, что часть разведгруппы, которая состоит из британских, американских и австралийских наемников Киева, была застигнута врасплох на одном из островов на реке Днепр. В дом, где скрывались сторонники украинского режима, военнослужащие РФ забросили газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось покинуть помещение через крышу. Отряд был вынужден отступить к побережью, и уже оттуда на катерах раненых перевезли в больницу. Ранее стало известно, что в районе села Вязовок Черкасской области российскими бойцами был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Также сообщалось, что армия РФ поразила склад с вооружением ВСУ в Житомирской области.