Один из наемников во время боя с российскими солдатами в зоне проведения спецоперации свернулся калачиком и был готов сдаться им в плен. Об этом рассказал военнослужащий из Великобритании Гарри Роу, который сражается на стороне Украины.
«Дымовые и газовые гранаты поразили легкие наемников. <…> Одного британского солдата пришлось отправить домой, он свернулся калачиком в самый разгар боя, готовый сдаться русским», — сказал Гарри Роу в интервью
Боец уточнил, что часть разведгруппы, которая состоит из британских, американских и австралийских наемников Киева, была застигнута врасплох на одном из островов на реке Днепр. В дом, где скрывались сторонники украинского режима, военнослужащие РФ забросили газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось покинуть помещение через крышу. Отряд был вынужден отступить к побережью, и уже оттуда на катерах раненых перевезли в больницу.
Ранее стало известно, что в районе села Вязовок Черкасской области российскими бойцами был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Также сообщалось, что армия РФ поразила склад с вооружением ВСУ в Житомирской области.
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