ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Черкасской области

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Российские войска уничтожили склады с западным вооружением в зоне СВО Фото:
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Вооруженные силы России уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников в районе села Вязовок Черкасской области. Об этом во время брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В Черкасской области в районе села Вязовок поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении Минобороны. Также в ведомстве заявили, что российскими бойцами были уничтожены склады западных техники и боеприпасов около населенного пункта Чуднов Житомирской области.

Ранее министерство сообщало об уничтожении армией России девяти украинских военных, которые пытались проникнуть в район Антоновского острова, передает RT. До этого российские бойцы уничтожили порядка 120 солдат ВСУ южнодонецком и запорожском направлениях, пишет Life.

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Вооруженные силы России уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников в районе села Вязовок Черкасской области. Об этом во время брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ. «В Черкасской области в районе села Вязовок поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении Минобороны. Также в ведомстве заявили, что российскими бойцами были уничтожены склады западных техники и боеприпасов около населенного пункта Чуднов Житомирской области. Ранее министерство сообщало об уничтожении армией России девяти украинских военных, которые пытались проникнуть в район Антоновского острова, передает RT. До этого российские бойцы уничтожили порядка 120 солдат ВСУ южнодонецком и запорожском направлениях, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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