Вооруженные силы России уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников в районе села Вязовок Черкасской области. Об этом во время брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В Черкасской области в районе села Вязовок поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении Минобороны. Также в ведомстве заявили, что российскими бойцами были уничтожены склады западных техники и боеприпасов около населенного пункта Чуднов Житомирской области.
Ранее министерство сообщало об уничтожении армией России девяти украинских военных, которые пытались проникнуть в район Антоновского острова, передает RT. До этого российские бойцы уничтожили порядка 120 солдат ВСУ южнодонецком и запорожском направлениях, пишет
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