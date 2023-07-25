В Перми суд отправил в колонию мошенников, нажившихся на COVID-19

В Перми суд приговорил лишению свободы предпринимателей Уткирбека Мамажонова, Демокрита Манелова и Станислава Чалкова, которые в период пандемии коронавируса поставили пермским медикам фальсифицированные халаты и средства защиты. Ущерб бюджету Пермского края тогда составил 71,7 млн рублей. Виновными признали бизнесменов из Казани и Челябинска.
«Ленинский районный суд Перми вынес приговор двум предпринимателям из Казани — Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Он признал их виновными сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенном группой лиц по предварительному сговору». — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Мамажонов и Чкалов отправятся в колонию общего режима на семь лет. Также они выплатят штраф в 500 тысяч рублей. Манелов должен отсидеть шесть лет и заплатить 400 тысяч рублей.
Госконтракт на поставку медицинских изделий был заключен осенью 2020 года. Бизнесмены продали пермскому минздраву 700 тысяч медицинских халатов и 57 520 комплектов защитной одежды, которые признаны фальсификатом. Как рассказывало URA.RU, в Перми сейчас расследуется уголовное дело о закупке медицинских шапочек, которые могли представлять угрозу здоровью и даже жизни как медиков, так и пациентов.
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