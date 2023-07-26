Одного из фигурантов дела по убийству челябинского подростка оставили за решеткой до осени

Хуршеда О. оставили в СИЗО до 10 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Одного из фигурантов уголовного дела об убийстве подростка на северо-западе Челябинска Хуршеда О. 26 июля оставили под стражей до начала сентября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение суда первой инстанции оставили без изменений.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемого Хуршеда О. Постановление Центрального райсуда от 7 июня оставлено без изменений. Обвиняемый останется под стражей до 10 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что адвокаты просили избрать для своего подопечного более мягкую меру пресечения. По их мнению, его можно было отправить под домашний арест. Учитывая позицию гособвинителя, настаивающего на продлении содержания под стражей, суд принял решение оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Хуршеда О. задержали 13 апреля, спустя несколько дней после убийства школьника. Он стал пятым фигурантом дела. На момент задержания ему было 17 лет, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, имеет гражданство РФ. Под этим предлогом сторона защиты просила суд ограничиться домашним арестом.

Всего по делу об убийстве школьника проходит восемь человек. Все они принимали участие в драке у ТРК «Космос», где школьнику были нанесены смертельные ножевые ранения. Лишь один из них частично признал вину. Оставшиеся считают себя невиновными в произошедшем.