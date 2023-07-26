Пермяков оставят без алкоголя из-за праздника

На территории Пермского края будет запрещена торговля спиртными напитками
В Пермском крае 2 августа будет запрещена продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.
«В Перми и Пермском крае 2 августа запрещена розничная торговля алкогольными напитками. Причиной ограничения является празднование Дня воздушно-десантных войск», — сообщили в городской администрации.
В мэрии напоминают, что торговля спиртными напитками в день запрета — административное нарушение. Штраф для продавцов составляет 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
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