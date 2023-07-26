26 июля 2023

Пермяков оставят без алкоголя из-за праздника

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
На территории Пермского края будет запрещена торговля спиртными напитками Фото:

В Пермском крае 2 августа будет запрещена продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.

«В Перми и Пермском крае 2 августа запрещена розничная торговля алкогольными напитками. Причиной ограничения является празднование Дня воздушно-десантных войск», — сообщили в городской администрации.

В мэрии напоминают, что торговля спиртными напитками в день запрета — административное нарушение. Штраф для продавцов составляет 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

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В Пермском крае 2 августа будет запрещена продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. «В Перми и Пермском крае 2 августа запрещена розничная торговля алкогольными напитками. Причиной ограничения является празднование Дня воздушно-десантных войск», — сообщили в городской администрации. В мэрии напоминают, что торговля спиртными напитками в день запрета — административное нарушение. Штраф для продавцов составляет 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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