Путин наградил пермского энергетика за успехи в работе

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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Распоряжение о награде Владимир Путин подписал 27 июля Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил пермского энергетика Олега Ромашова почетной грамотой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Олега Ромашова», — говорится в документе. Таким образом президент отметил достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу пермяка.

Ромашов трудится начальником Камского района электрических сетей производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК». Ранее Владимир Путин наградил пермяков за работу на благо отечества.

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Президент РФ Владимир Путин наградил пермского энергетика Олега Ромашова почетной грамотой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Олега Ромашова», — говорится в документе. Таким образом президент отметил достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу пермяка. Ромашов трудится начальником Камского района электрических сетей производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК». Ранее Владимир Путин наградил пермяков за работу на благо отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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