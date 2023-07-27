Путин наградил пермского энергетика за успехи в работе

Распоряжение о награде Владимир Путин подписал 27 июля
Президент РФ Владимир Путин наградил пермского энергетика Олега Ромашова почетной грамотой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Олега Ромашова», — говорится в документе. Таким образом президент отметил достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу пермяка.
Ромашов трудится начальником Камского района электрических сетей производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК». Ранее Владимир Путин наградил пермяков за работу на благо отечества.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.