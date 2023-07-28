В Пермском крае на реке Чусовой утонул человек

29 июля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

В Пермском крае на реке Чусовой утонул человек (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае 28 июля вечером на реке Чусовой в городе Чусовом утонул человек. Информация об этом опубликована на сайте главного управления МЧС России по Пермскому краю. «На место происшествия приезжали спасать людей из воды 11 человек личного состава и четыре единицы техники. От МЧС был сотрудник и одна единица техники. Имеется погибший, но одного человека удалось спасти», — написано на сайте ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, идет выяснение причин и обстоятельств происшествия на воде. Расследованием гибели человека занимается также управление следственного комитета России по Пермскому краю.

В Пермском крае 28 июля вечером на реке Чусовой в городе Чусовом утонул человек. Информация об этом опубликована на сайте главного управления МЧС России по Пермскому краю. «На место происшествия приезжали спасать людей из воды 11 человек личного состава и четыре единицы техники. От МЧС был сотрудник и одна единица техники. Имеется погибший, но одного человека удалось спасти», — написано на сайте ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, идет выяснение причин и обстоятельств происшествия на воде. Расследованием гибели человека занимается также управление следственного комитета России по Пермскому краю.