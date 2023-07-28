28 июля 2023

В Пермском крае на реке Чусовой утонул человек

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Пляжи и места для купания города Кургана, спасательный круг, причал
В Пермском крае на реке Чусовой утонул человек (архивное фото) Фото:

В Пермском крае 28 июля вечером на реке Чусовой в городе Чусовом утонул человек. Информация об этом опубликована на сайте главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«На место происшествия приезжали спасать людей из воды 11 человек личного состава и четыре единицы техники. От МЧС был сотрудник и одна единица техники. Имеется погибший, но одного человека удалось спасти», — написано на сайте ведомства.

По данным чрезвычайного ведомства, идет выяснение причин и обстоятельств происшествия на воде. Расследованием гибели человека занимается также управление следственного комитета России по Пермскому краю.

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В Пермском крае 28 июля вечером на реке Чусовой в городе Чусовом утонул человек. Информация об этом опубликована на сайте главного управления МЧС России по Пермскому краю. «На место происшествия приезжали спасать людей из воды 11 человек личного состава и четыре единицы техники. От МЧС был сотрудник и одна единица техники. Имеется погибший, но одного человека удалось спасти», — написано на сайте ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, идет выяснение причин и обстоятельств происшествия на воде. Расследованием гибели человека занимается также управление следственного комитета России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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