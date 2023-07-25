25 июля 2023

В Пермском крае два человека погибли в огне

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор
Пожар потушили быстро, но спасти людей не удалось Фото:

В городе Верещагино Пермского края огонь охватил частный дом. В результате пожара погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

«Огнеборцами было установлено, что горит жилой дом, приблизительная площадь пожара составила 37 метров квадратных. Пожар был ликвидирован за 14 минут, но к сожалению, в результате пожара два человека погибли, один получил травмы», — рассказали журналистам в министерстве.

Причины пожара устанавливаются. В начале лета ГУ МЧС по Пермском краю сообщало, что в регионе резко увеличилось число пожаров. Рост составил почти 40% по сравнению с 2022 годом.

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В городе Верещагино Пермского края огонь охватил частный дом. В результате пожара погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона. «Огнеборцами было установлено, что горит жилой дом, приблизительная площадь пожара составила 37 метров квадратных. Пожар был ликвидирован за 14 минут, но к сожалению, в результате пожара два человека погибли, один получил травмы», — рассказали журналистам в министерстве. Причины пожара устанавливаются. В начале лета ГУ МЧС по Пермском краю сообщало, что в регионе резко увеличилось число пожаров. Рост составил почти 40% по сравнению с 2022 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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