В Пермском крае два человека погибли в огне

Пожар потушили быстро, но спасти людей не удалось
В городе Верещагино Пермского края огонь охватил частный дом. В результате пожара погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
«Огнеборцами было установлено, что горит жилой дом, приблизительная площадь пожара составила 37 метров квадратных. Пожар был ликвидирован за 14 минут, но к сожалению, в результате пожара два человека погибли, один получил травмы», — рассказали журналистам в министерстве.
Причины пожара устанавливаются. В начале лета ГУ МЧС по Пермском краю сообщало, что в регионе резко увеличилось число пожаров. Рост составил почти 40% по сравнению с 2022 годом.
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