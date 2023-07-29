Полиция поймала пермяка, забившего земляка палкой до смерти

30 июля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Полиция задержала пермяка, который забил палкой до смерти своего земляка у железнодорожной станции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае полиция поймала жителя Краснокамска, который палкой забил до смерти земляка недалеко от железнодорожной станции «Рейд». Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Задержан 22-летний житель Краснокамска, который ночью 23 июля в ходе конфликта у железнодорожной станции „Рейд“ нанес 33-летнему мужчине множественные удары деревянной палкой и ногой по голове и другим частям тела. Потерпевший скончался», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что задержанному предъявлено обвинение. Злоумышленник заключен под стражу. Ранее житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

В Пермском крае полиция поймала жителя Краснокамска, который палкой забил до смерти земляка недалеко от железнодорожной станции «Рейд». Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Задержан 22-летний житель Краснокамска, который ночью 23 июля в ходе конфликта у железнодорожной станции „Рейд“ нанес 33-летнему мужчине множественные удары деревянной палкой и ногой по голове и другим частям тела. Потерпевший скончался», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что задержанному предъявлено обвинение. Злоумышленник заключен под стражу. Ранее житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.