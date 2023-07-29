Полиция поймала пермяка, забившего земляка палкой до смерти

В Пермском крае полиция поймала жителя Краснокамска, который палкой забил до смерти земляка недалеко от железнодорожной станции «Рейд». Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».
«Задержан 22-летний житель Краснокамска, который ночью 23 июля в ходе конфликта у железнодорожной станции „Рейд“ нанес 33-летнему мужчине множественные удары деревянной палкой и ногой по голове и другим частям тела. Потерпевший скончался», — говорится в посте ведомства.
Уточняется, что задержанному предъявлено обвинение. Злоумышленник заключен под стражу.
Ранее житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
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