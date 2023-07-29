29 июля 2023
28 июля 2023

Полиция поймала пермяка, забившего земляка палкой до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Полиция задержала пермяка, который забил палкой до смерти своего земляка у железнодорожной станции Фото:

В Пермском крае полиция поймала жителя Краснокамска, который палкой забил до смерти земляка недалеко от железнодорожной станции «Рейд». Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«Задержан 22-летний житель Краснокамска, который ночью 23 июля в ходе конфликта у железнодорожной станции „Рейд“ нанес 33-летнему мужчине множественные удары деревянной палкой и ногой по голове и другим частям тела. Потерпевший скончался», — говорится в посте ведомства.

Уточняется, что задержанному предъявлено обвинение. Злоумышленник заключен под стражу.

Ранее житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае полиция поймала жителя Краснокамска, который палкой забил до смерти земляка недалеко от железнодорожной станции «Рейд». Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Задержан 22-летний житель Краснокамска, который ночью 23 июля в ходе конфликта у железнодорожной станции „Рейд“ нанес 33-летнему мужчине множественные удары деревянной палкой и ногой по голове и другим частям тела. Потерпевший скончался», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что задержанному предъявлено обвинение. Злоумышленник заключен под стражу. Ранее житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...