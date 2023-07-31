Архитектуру и принципы работы будущего кампуса обсудили в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В госкорпорации «ВЭБ.РФ» Москвы познакомились с архитектурой будущего межвузовского кампуса Челябинской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе организации «Региональная инфраструктура образования и науки» («РИОН»), делегацию области возглавила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«На площадке Городских лабораторий „ВЭБ.РФ“ обменялись мнениями по теме архитектуры кампуса. Целью было поговорить о стратегии объекта, его будущем влиянии на университетскую среду и город. Возглавила делегацию области Ирина Гехт», — сообщили URA.RU в «РИОНе».

Мероприятие организовал частный инвестор проекта кампуса «Большая ивановская мануфактура», группа «Родина». Обсудили вопросы работы с архитекторами при постановке задач, создании портфеля образовательных продуктов. Кроме прочего, речь шла об условиях исследовательских команд.

«Кампусы в каждом регионе имеют свои уникальные модели реализации: и по содержанию работы, и по архитектуре. При планировании работы студенты должны быть центром инновационной среды. Важен диалог между университетом, бизнесом, регионом и студенческим сообществом», — отметила Гехт.

Присутствовавший на встрече замминистра образования региона Виталий Литке добавил: кампус станет открытой средой, которая будет развивать городское пространство. Модель объекта предполагает создание клиентоцентричных сервисов. В настоящее время власти составляют реестр резидентов будущего кампуса. Участниками диалога выступили представители Минобрнауки РФ, эксперты индустрии гостеприимства, архитекторы, руководители вузов — участников работы кампуса и частных вузов.

В настоящий момент выполняется первый этап строительства кампуса: возводят две гостиницы. Первый объект сдадут в марте 2024 года. Финальный срок сдачи всех объектов назначен на конец 2025 года. Кампус является частью нацпроекта «Наука и университеты».

Поговорить о содержании работы и архитектуре будущего кампуса собрались в стенах «ВЭБ.РФ» Фото: АНО «Региональная инфраструктура образования и науки»