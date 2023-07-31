31 июля 2023

Экс-агент ЦРУ Рикардс: американское «чудо-оружие» уничтожено на Украине

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Русские солдаты уничтожают американскую военную технику Фото:

Американское «чудо-оружие» было уничтожено на поле боя на Украине. Оно не помогло Киеву достичь намеченных целей во время контрнаступления. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс.

«Американское „Чудо-оружие“ не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк „Леопард 2“. Русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое», — сказал Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.

Ранее URA.RU писало, что Украина приступила к использованию поставленных США кассетных боеприпасов. Однако западное оружие не помогло ВСУ под Бахмутом. Все потому, что Россия имеет превосходство перед американской техникой, так как оснащена высокоточным оружием большой дальности, передает MK.RU.

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Американское «чудо-оружие» было уничтожено на поле боя на Украине. Оно не помогло Киеву достичь намеченных целей во время контрнаступления. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс. «Американское „Чудо-оружие“ не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк „Леопард 2“. Русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое», — сказал Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real. Ранее URA.RU писало, что Украина приступила к использованию поставленных США кассетных боеприпасов. Однако западное оружие не помогло ВСУ под Бахмутом. Все потому, что Россия имеет превосходство перед американской техникой, так как оснащена высокоточным оружием большой дальности, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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