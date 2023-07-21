Barrons: западное оружие не помогло ВСУ под Бахмутом

Соединенные Штаты направили ВСУ спорные кассетные боеприпасы, чтобы помочь Украине компенсировать нехватку, но это сыграло большой роли для украинской армии под Бахмутом. Об этом пишет издание Barron`s.
«Украина получила от США кассетные боеприпасы, но это не сильно помогает ВСУ под Бахмутом. Украинские командиры не уверены в том, что это даст им преимущество на данном направлении», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина отправила свое современное западное вооружение на бахмутское направление в надежде на маловероятный прорыв.
Ранее стало известно, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы в течение последних семи дней. Эту информацию подтвердили в Белом доме, добавив, что американские боеприпасы были доставлены на Украину. При этом отмечается, что военная техника, поставляемая Западом, не приводит к успешному контрнаступлению ВСУ и не обеспечивает Украине защиту от эффективности русского оружия, передает RT.
Соединенные Штаты направили ВСУ спорные кассетные боеприпасы, чтобы помочь Украине компенсировать нехватку, но это сыграло большой роли для украинской армии под Бахмутом. Об этом пишет издание Barron`s. «Украина получила от США кассетные боеприпасы, но это не сильно помогает ВСУ под Бахмутом. Украинские командиры не уверены в том, что это даст им преимущество на данном направлении», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина отправила свое современное западное вооружение на бахмутское направление в надежде на маловероятный прорыв. Ранее стало известно, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы в течение последних семи дней. Эту информацию подтвердили в Белом доме, добавив, что американские боеприпасы были доставлены на Украину. При этом отмечается, что военная техника, поставляемая Западом, не приводит к успешному контрнаступлению ВСУ и не обеспечивает Украине защиту от эффективности русского оружия, передает RT.