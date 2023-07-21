Barrons: западное оружие не помогло ВСУ под Бахмутом

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Западное вооружение не изменило положение ВСУ под Бахмутом, пишет Barron`s Фото:
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Соединенные Штаты направили ВСУ спорные кассетные боеприпасы, чтобы помочь Украине компенсировать нехватку, но это сыграло большой роли для украинской армии под Бахмутом. Об этом пишет издание Barron`s.

«Украина получила от США кассетные боеприпасы, но это не сильно помогает ВСУ под Бахмутом. Украинские командиры не уверены в том, что это даст им преимущество на данном направлении», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина отправила свое современное западное вооружение на бахмутское направление в надежде на маловероятный прорыв.

Ранее стало известно, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы в течение последних семи дней. Эту информацию подтвердили в Белом доме, добавив, что американские боеприпасы были доставлены на Украину. При этом отмечается, что военная техника, поставляемая Западом, не приводит к успешному контрнаступлению ВСУ и не обеспечивает Украине защиту от эффективности русского оружия, передает RT.

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Соединенные Штаты направили ВСУ спорные кассетные боеприпасы, чтобы помочь Украине компенсировать нехватку, но это сыграло большой роли для украинской армии под Бахмутом. Об этом пишет издание Barron`s. «Украина получила от США кассетные боеприпасы, но это не сильно помогает ВСУ под Бахмутом. Украинские командиры не уверены в том, что это даст им преимущество на данном направлении», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина отправила свое современное западное вооружение на бахмутское направление в надежде на маловероятный прорыв. Ранее стало известно, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы в течение последних семи дней. Эту информацию подтвердили в Белом доме, добавив, что американские боеприпасы были доставлены на Украину. При этом отмечается, что военная техника, поставляемая Западом, не приводит к успешному контрнаступлению ВСУ и не обеспечивает Украине защиту от эффективности русского оружия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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