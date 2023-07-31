В ХМАО начали открывать магазины Puma под новым брендом

Точка появилась в сургутском торговом центре «Аура» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Сургуте открыли магазин Puma под новым брендом Amazing Red. Точка появилась в торговом центре «Аура». Об этом сообщили представители самого ТЦ.

«Открытие нового мультибрендового магазина Amazing Red. Amazing Red — это сеть мультибрендовых магазинов, предлагающая одежду, обувь и аксессуары от популярных спортивных брендов. Магазин порадует ассортиментом почитателей бега, йоги, фитнеса, тренинга — коллекциями от таких брендов, как PUMA, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka», — говорится в telegram-канале торгового центра.

Ранее URA.RU рассказывало, что производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. На данный момент у него новый владелец.

Уход ряда зарубежных брендов из России начался из-за западных санкций, которые недружественные страны ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Ответом на санкции также стал параллельный импорт, введенный в России, а сами бренды начали возвращаться на российский рынок под новыми названиями.