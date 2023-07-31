ФСБ перекрыла крупный канал поставки контрафактного алкоголя в Пермский край

Сотрудники УФСБ по Пермском краю изъяли сотни тысяч пачек контрафактных сигарет и тысячи литров алкоголя. Поставками опасной продукции из Москвы в Прикамье занимались два жителя Перми, но теперь их канал перекрыт, рассказали силовики.
«Перекрыт крупный канал поставок контрафактной алкогольной и табачной продукции в Прикамье. Обнаружено и изъято более 288 тысяч пачек сигарет различных наименований, тара со спиртосодержащей продукцией объемом более 5 тысяч литров», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю, поступившем в URA.RU. Общая стоимость товара составила более 20,5 млн рублей.
По материалам ФСБ полиция Перми возбудила уголовные дела по факту использования поддельных акцизных марок. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.
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