Матвиенко: состав сенаторов обновится примерно на 40%

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко сообщила, что каждый сентябрь обновляется состав сенаторов Фото:

Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре поменяется примерно на 40%. Новички придут из тех регионов, где будут проходить выборы. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как вы знаете, будет избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Примерно на 40% обновится состав сенаторов из этих регионов», — обратилась Матвиенко к Путину. Ее выступление транслировалось на телеканале «Россия-24».

По ее словам, каждый сентябрь после дня единого голосования приступают к работе новые сенаторы. Она подчеркнула, что это достойные люди из регионов.

Единый день голосования будет проходить10 сентября. Уже запланировано больше 4 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах России.

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Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре поменяется примерно на 40%. Новички придут из тех регионов, где будут проходить выборы. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Как вы знаете, будет избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Примерно на 40% обновится состав сенаторов из этих регионов», — обратилась Матвиенко к Путину. Ее выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По ее словам, каждый сентябрь после дня единого голосования приступают к работе новые сенаторы. Она подчеркнула, что это достойные люди из регионов. Единый день голосования будет проходить10 сентября. Уже запланировано больше 4 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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