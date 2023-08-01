Матвиенко: состав сенаторов обновится примерно на 40%

01 августа 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко сообщила, что каждый сентябрь обновляется состав сенаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре поменяется примерно на 40%. Новички придут из тех регионов, где будут проходить выборы. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Как вы знаете, будет избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Примерно на 40% обновится состав сенаторов из этих регионов», — обратилась Матвиенко к Путину. Ее выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По ее словам, каждый сентябрь после дня единого голосования приступают к работе новые сенаторы. Она подчеркнула, что это достойные люди из регионов. Единый день голосования будет проходить10 сентября. Уже запланировано больше 4 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах России.

Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре поменяется примерно на 40%. Новички придут из тех регионов, где будут проходить выборы. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Как вы знаете, будет избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Примерно на 40% обновится состав сенаторов из этих регионов», — обратилась Матвиенко к Путину. Ее выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По ее словам, каждый сентябрь после дня единого голосования приступают к работе новые сенаторы. Она подчеркнула, что это достойные люди из регионов. Единый день голосования будет проходить10 сентября. Уже запланировано больше 4 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах России.