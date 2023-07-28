Спикер Совфеда Матвиенко: по отсрочкам от армии ничего не меняется

Процесс получения отсрочки от армии остается без изменений, отметила Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России на данный момент в отношении отсрочек от службы в армии ничего не меняется. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время обсуждения законопроектов в верхней палате Федерального собрания.