Спикер Совфеда Матвиенко: по отсрочкам от армии ничего не меняется

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Процесс получения отсрочки от армии остается без изменений, отметила Валентина Матвиенко Фото:

В России на данный момент в отношении отсрочек от службы в армии ничего не меняется. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время обсуждения законопроектов в верхней палате Федерального собрания.

«По отсрочкам от службы ничего не меняется», — заявила Валентина Матвиенко. Прямая трансляция заседания ведется на официальном аккаунте Совфеда в соцсети «ВКонтакте».

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В России на данный момент в отношении отсрочек от службы в армии ничего не меняется. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время обсуждения законопроектов в верхней палате Федерального собрания. «По отсрочкам от службы ничего не меняется», — заявила Валентина Матвиенко. Прямая трансляция заседания ведется на официальном аккаунте Совфеда в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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