Спикер Совфеда Матвиенко: по отсрочкам от армии ничего не меняется

Процесс получения отсрочки от армии остается без изменений, отметила Валентина Матвиенко
В России на данный момент в отношении отсрочек от службы в армии ничего не меняется. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время обсуждения законопроектов в верхней палате Федерального собрания.
«По отсрочкам от службы ничего не меняется», — заявила Валентина Матвиенко. Прямая трансляция заседания ведется на официальном аккаунте Совфеда в соцсети «
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