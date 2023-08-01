В ХМАО мужчина попал в реанимацию после падения с девятого этажа

Мужчина находится в тяжелом состоянии
В Нижневартовске мужчина проводил ремонт окон и сорвался с девятого этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Окружной клинической больницы.
«На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пока врачи не дают никаких прогнозов, остается только ждать. Специалисты занимаются стабилизацией его состояния», — рассказали агентству в пресс-службе ОКБ.
Мужчина упал с девятого этажа дома по улице Дружбы народов, 30Б. По неподтвержденным данным из соцсетей, мужчине ампутировали обе стопы. Упоминается, что пострадавший повредил позвоночник и тазовые кости.
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