В ХМАО мужчина попал в реанимацию после падения с девятого этажа

Мужчина находится в тяжелом состоянии Фото: Московец Илья © URA.RU

В Нижневартовске мужчина проводил ремонт окон и сорвался с девятого этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Окружной клинической больницы.

«На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пока врачи не дают никаких прогнозов, остается только ждать. Специалисты занимаются стабилизацией его состояния», — рассказали агентству в пресс-службе ОКБ.

Мужчина упал с девятого этажа дома по улице Дружбы народов, 30Б. По неподтвержденным данным из соцсетей, мужчине ампутировали обе стопы. Упоминается, что пострадавший повредил позвоночник и тазовые кости.