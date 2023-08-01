01 августа 2023

В ХМАО мужчина попал в реанимацию после падения с девятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
Мужчина находится в тяжелом состоянии Фото:

В Нижневартовске мужчина проводил ремонт окон и сорвался с девятого этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Окружной клинической больницы.

«На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пока врачи не дают никаких прогнозов, остается только ждать. Специалисты занимаются стабилизацией его состояния», — рассказали агентству в пресс-службе ОКБ.

Мужчина упал с девятого этажа дома по улице Дружбы народов, 30Б. По неподтвержденным данным из соцсетей, мужчине ампутировали обе стопы. Упоминается, что пострадавший повредил позвоночник и тазовые кости.

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В Нижневартовске мужчина проводил ремонт окон и сорвался с девятого этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Окружной клинической больницы. «На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пока врачи не дают никаких прогнозов, остается только ждать. Специалисты занимаются стабилизацией его состояния», — рассказали агентству в пресс-службе ОКБ. Мужчина упал с девятого этажа дома по улице Дружбы народов, 30Б. По неподтвержденным данным из соцсетей, мужчине ампутировали обе стопы. Упоминается, что пострадавший повредил позвоночник и тазовые кости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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