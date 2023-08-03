В Свердловской области нашли семена с паразитами из Китая

В июне 2023 года в Свердловской области выявлена поставка 44,5 тонн семян подсолнечника с вредителями и личинками из Китая. Об этом рассказали в региональном референтном центре Россельхознадзора.
«По результатам лабораторных исследований ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в двух партиях семян подсолнечника общим количеством 44,5 тонн, поступивших из Китая, обнаружено наличие вредителей — трогодермы изменчивой — имаго и личинки в живом виде. Это не соответствует требованиям технического регламента», — сказано в сообщении.
Предпринимателю, который ввез семена на Средний Урал, было объявлено предостережение и выдано предписание об изъятии продукции из обращения до ее обеззараживания с подтверждением выполненных требований. В настоящий момент мужчина уже выполнил все необходимые условия, установленные законодательством РФ.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область из Казахстана ввезли 21 тонну абрикосов. Плоды были заражены живой личинкой сливовой плодожорки.
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