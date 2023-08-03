В США назвали решение Путина, ударившее по Киеву

Bloomberg: Украине трудно продавать зерно после выхода РФ из зерновой сделки
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, комбайнер, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
Украинским фермерам не хватает пространства для хранения урожая, пишет Bloomberg Фото:
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Решение президента России Владимира Путина о выходе страны из зерновой сделки сильно усложнил продажу Киевом сельскохозяйственной продукции. Об этом написали в издании Bloomberg.

«В настоящее время [Киеву] невозможно продать зерно, потому что цены ниже себестоимости», — сказал главный исполнительный директор агрокомпании IMC Алекс Лисситса. Он заявил, что его предприятие вместе с HarvEast сокращают посевы украинской пшеницы.

По словам директора, IMC намерены сократить выращивать на треть меньше продукции. Кроме того, компания не планирует сажать озимый рапс (хладостойкое растение из семейства капустных, — прим. URA.RU). Также украинские фермеры имеют ограниченное пространство для хранения урожая, а альтернативный коридор для судоходства вдоль Дуная слишком дорогой и не имеет пропускной способности, указали в материале.

Ранее турецкие СМИ писали, что Киев будет терять по 500 миллионов долларов ежемесячно после выхода РФ из черноморской инициативы. В западной прессе писали, что богатый урожай в России станет невоенным преимуществом перед Украиной и странами Запада.

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Решение президента России Владимира Путина о выходе страны из зерновой сделки сильно усложнил продажу Киевом сельскохозяйственной продукции. Об этом написали в издании Bloomberg. «В настоящее время [Киеву] невозможно продать зерно, потому что цены ниже себестоимости», — сказал главный исполнительный директор агрокомпании IMC Алекс Лисситса. Он заявил, что его предприятие вместе с HarvEast сокращают посевы украинской пшеницы. По словам директора, IMC намерены сократить выращивать на треть меньше продукции. Кроме того, компания не планирует сажать озимый рапс (хладостойкое растение из семейства капустных, — прим. URA.RU). Также украинские фермеры имеют ограниченное пространство для хранения урожая, а альтернативный коридор для судоходства вдоль Дуная слишком дорогой и не имеет пропускной способности, указали в материале. Ранее турецкие СМИ писали, что Киев будет терять по 500 миллионов долларов ежемесячно после выхода РФ из черноморской инициативы. В западной прессе писали, что богатый урожай в России станет невоенным преимуществом перед Украиной и странами Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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