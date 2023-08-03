В США назвали решение Путина, ударившее по Киеву

Bloomberg: Украине трудно продавать зерно после выхода РФ из зерновой сделки

03 августа 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Украинским фермерам не хватает пространства для хранения урожая, пишет Bloomberg Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Решение президента России Владимира Путина о выходе страны из зерновой сделки сильно усложнил продажу Киевом сельскохозяйственной продукции. Об этом написали в издании Bloomberg. «В настоящее время [Киеву] невозможно продать зерно, потому что цены ниже себестоимости», — сказал главный исполнительный директор агрокомпании IMC Алекс Лисситса. Он заявил, что его предприятие вместе с HarvEast сокращают посевы украинской пшеницы. По словам директора, IMC намерены сократить выращивать на треть меньше продукции. Кроме того, компания не планирует сажать озимый рапс (хладостойкое растение из семейства капустных, — прим. URA.RU). Также украинские фермеры имеют ограниченное пространство для хранения урожая, а альтернативный коридор для судоходства вдоль Дуная слишком дорогой и не имеет пропускной способности, указали в материале. Ранее турецкие СМИ писали, что Киев будет терять по 500 миллионов долларов ежемесячно после выхода РФ из черноморской инициативы. В западной прессе писали, что богатый урожай в России станет невоенным преимуществом перед Украиной и странами Запада.

Решение президента России Владимира Путина о выходе страны из зерновой сделки сильно усложнил продажу Киевом сельскохозяйственной продукции. Об этом написали в издании Bloomberg. «В настоящее время [Киеву] невозможно продать зерно, потому что цены ниже себестоимости», — сказал главный исполнительный директор агрокомпании IMC Алекс Лисситса. Он заявил, что его предприятие вместе с HarvEast сокращают посевы украинской пшеницы. По словам директора, IMC намерены сократить выращивать на треть меньше продукции. Кроме того, компания не планирует сажать озимый рапс (хладостойкое растение из семейства капустных, — прим. URA.RU). Также украинские фермеры имеют ограниченное пространство для хранения урожая, а альтернативный коридор для судоходства вдоль Дуная слишком дорогой и не имеет пропускной способности, указали в материале. Ранее турецкие СМИ писали, что Киев будет терять по 500 миллионов долларов ежемесячно после выхода РФ из черноморской инициативы. В западной прессе писали, что богатый урожай в России станет невоенным преимуществом перед Украиной и странами Запада.